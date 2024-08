Daniel Aquino y su padre abrieron su gimnasio en La Floresta

Allí está montada la escuela pugilística que funciona de lunes a viernes, de 15 a 21. El valor de la cuota mensual es de 6.000 pesos y no es indispensable ser socio de la entidad para poder practicar la actividad.

UNO visitó a los Aquino en su nuevo gimnasio. Éstos contaron que la posibilidad les surgió casi de casualidad.

“Se dio todo muy rápido y sin pleanearlo. Yo vine al club por el pase de uno de mis nietos, para que se venga a jugar al fútbol acá. Charlando con la gente surgió el tema del boxeo e inmediatamente me propusieron que armemos el gimnasio. Se concretó todo muy rápido gracias a la predisposición y las ganas que hubo, tanto de nuestra parte como del lado de la institución”, aseguró Carlos.

“La idea de los directivos fue que el club cuente con una nueva disciplina para ofrecerle a la gente y nosotros queremos cumplirles realizando un trabajo serio, que esté apuntado no solamente en las cuestiones técnicas del boxeo, sino también en la conducta y la disciplina que debe tener un boxeador, tanto dentro del ring como en el día a día de su vida”, continuó con su relato.

“Nos repartiremos el trabajo –prosiguió–. Él tiene mucha experiencia y ha aprendido un montón a lo largo de su carrera. Y yo si bien nunca fui boxeador llevo muchos años junto a él y me he preparado con distintos cursos que brinda la FAB junto a AIBA, los cuales son dictados por gente muy capacitada. En los cursos aprendí mucho, no sólo en lo estrictamente deportivo sino también con lo que tiene que ver con la forma de trabajar con la gente, sobre todo con chicos adolescentes”.

Daniel Aquino y el desafío de preparar boxeadores

Aquino enseñando.jpg

Por su parte, Daniel habló de lo que significa para él trabajar en la institución que tanto quiere.

“Soy hincha de este club y viví muchos años cerca. Que nuestro gimnasio esté acá es algo que me alegra mucho y me motiva a trabajar muy duro, tanto en mi preparación como enseñándoles a las personas que vengan a practicar. De chico jugué al fútbol acá, después lo seguí como hincha y en 2014, cuando se realizó la presentación de la camiseta, me llamaron a mí para que la luzca. Así que es mucho el sentimiento que tengo por esta institución”, contó.

Sobre los objetivos que tienen en su gimnasio, saben que mucha gente se acercará con intenciones recreativas, pero reconoció que tienen que estar preparados por si llega alguien con intenciones de competir.

“Mucha gente puede venir de manera recreativa, para hacer una actividad física que le permita quemar calorías o despejar la mente. Pero estamos listos por si viene alguien con intenciones de querer ser boxeador y, para ello, debemos encarar una preparación distinta. Nos gustaría que el día de mañana salgan boxeadores de nuestro gimnasio, y para eso hay que trabajar con seriedad y continuidad”, sostuvo.

Daniel Aquino vuelve a pelear en Paraná

Aquino en Olimpia.jpg Archivo UNO

Sportivo Urquiza no sólo tiene un nuevo gimnasio de box, sino que también será sede de una velada profesional que se llevará a cabo en la capital entrerriana.

El viernes 20 de septiembre, en el Microestadio Enrique Ángel Albertini, se desarrollará el festival que lo tendrá como protagonista principal al Terrible Aquino, quien volverá a pelear en la capital entrerriana tras casi 11 años.

La última presentación del espigado pugilista en su ciudad natal fue el 13 de diciembre de 2013, en el estadio Humberto Pietranera del Club Atlético Olimpia, donde derrotó por puntos a Ramón Muñoz.

Jairo Suárez peleará en Buenos Aires

Jairo a Buenos Aires.jpg

Tras la victoria del sábado, el Espartano no tiene descanso. El viernes 23 peleará en el Casino Buenos Aires ante el invicto italiano Giovanni Scuderi, por el Título Fedelatín AMB de la categoría Pesado.