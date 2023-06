Daniel Aquino pelea este sábado en Junín

Emiliano La Cobrita Domínguez Rodríguez, el oriundo de Teodelina tiene una foja profesional de 26 victorias, 11 derrotas y un empate, con contiendas realizadas no solo en Argentina sino en Francia, Irlanda e Inglaterra, Su oponente será el peleador de Paraná, Carlos Cainchi Aquino, quien posee una marca profesional de 20 victorias, 15 derrotas y dos empates, en lo que se anticipa un pleito parejo entre dos experimentados peleadores. Ayer fue el pesaje en la previa a la pelea rentada.

Antes de la pelea el entrerriano charló con Ovación y habló de cómo llega a la contienda de esta noche. “Es una buena oportunidad, la verdad que nos hablaron para hacer la pelea estelar de la noche con un boxeador casi local. Así que estamos listos para dar todo”, dijo Aquino.

Luego agregó: “Mi rival es Emiliano La Cobrita Domínguez, la verdad que es un buen boxeador con mucha experiencia tiene más peleas ganada y menos perdidas que yo. Fue campeón así que para mí un reto sumamente importante como dije también más que nada porque él es local así que tengo que ir a dar todo y atraerme el triunfo”.

“La categoría que estaré dando y que me pidieron es hasta 66 kilos y que yo siempre peleo en Welter que son casi 67 y a veces en la divisional Súper Welter y esta vez pidieron menos. Por suerte estoy un kilo menos de 66, así que tranquilo para la pelea”. agregó.

Para dejar en claro cómo llega a la pelea de esta noche, dijo: “La verdad que vengo haciendo una buena preparación, siempre decimos lo mismo y hacemos como podemos, no como queremos siempre al entrenar. Sinceramente le agradezco a Pasha (el gimnasio que entrena) que me abre las puertas de su gimnasio para que yo haga mi trabajo. Antes de viajar le pedí una mano con el manopleo (ejercicio con las manoplas) porque fue el último día, y bueno, me ayudó, así que vengo entrenando bien motivado”.

“En mi última presentación vengo de ganar. Otra motivación extra que tengo es que lamentablemente me pierdo el cumpleaños de mi hijo (fue ayer) y bueno, le dije que le iba a regalar al triunfo. Así que tengo que dar todo para dárselo”, aseguró el experimentado púgil entrerriano.

La pelea de esta noche tendrá un sabor especial para Daniel Aquino, y el boxeador lo dejó en claro. “Mi hijo cumplió 6 años (el viernes) y yo ya voy a estar allá en el pesaje en Junín. Ya hablamos de eso, así que a la vuelta lo vamos a festejar. Esas son las cosas que tiene el boxeo. Esto es un trabajo, por ahí siempre también las cosas lindas se dejan de lado y cuando toca, toca. Así que esto es así, y bueno, hay que asumir las consecuencias del trabajo y hacer todo lo posible para poder llegar a algo el día de mañana. Mi hijo se llama Kelian Radamel (es fanático de River y lleva el nombre de un exjugador) y vamos a festejar con un triunfo su cumple. Estoy re tranquilo, con una buena preparación. Va a ser una pelea larga a 10 rounds. Es un boxeador con mucha experiencia, que nunca ha perdido por nocaut. Para mí un reto muy importante, es una buena preparación para durar los 10 rounds”.

En cuanto a lo que apunta este 2023, el paranaense Daniel Aquino fue muy claro. “Vengo soñando con que volvía a pelear a Paraná, ya que la última vez que peleé acá fue en diciembre de 2013. Espero que no se cumplan 10 años y quiero pelear antes de que termine este 20223. Así que bueno, pero ya mi promotor está hablando con mi viejo (le maneja la carrera). Después de esta, ir por un título o vamos afuera, o si no, a pelear acá en Paraná, eso es lo que quiero”, aseveró el nacido en la capital entrerriana.

Daniel Aquino lleva una carrera extensa dentro del profesionalismo del box con muchas peleas fuera de la ciudad y el país. Pero muy poca ante su gente. Ahora busca estar peleando en un festival organizado en la ciudad de Paraná.