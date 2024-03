Cuti Romero se postuló para disputar los Juegos Olímpicos

"No depende de mí, sino del club. Si Masche me quiere llevar, yo estoy disponible", aseguró Cuti Romero.

"Nunca estuve en uno, pero me encantaría tener esa oportunidad. En todo lo que sea para ayudar a mi país me encantaría estar. No depende de mí, sino del club. Si Masche me quiere llevar, yo estoy disponible", aseguró el defensor en diálogo con TyC Sports.