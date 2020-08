Coronavirus: Sergio Goycochea dio positivo y está aislado

Sergio Goycochea, arquero subcampeón del mundo con el seleccionado argentino en el Mundial de Italia 1990, dio a conocer hoy que contrajo coronavirus y al respecto expresó que está "perfectamente bien" y que no tiene "ningún síntoma".



"Me hice un hisopado ayer y me dio positivo. Estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma, todo bárbaro", expresó "Goyco" hoy en sus redes sociales.

"Hubo un positivo dentro de mi grupo de trabajo y tuvimos que hacer los controles necesarios", continuó el "Vasco", campeón con Argentina de la Copa América de 1991 y 1993, desarrolladas en Chile y Ecuador, respectivamente.

Goycochea, de 56 años, es el conductor principal del programa "Todos estamos conectados", que se emite por la pantalla de la TV Pública, y además es integrante del equipo de La Oral Deportiva, por Radio Rivadavia.

"A cuidarse, a quedarse en casa como voy a hacer yo que voy a trabajar desde mi casa por los próximos 15 días", cerró Goycochea en su cuenta oficial de la red social Instagram.