Copa Pingüina: con postergaciones, la pelota empezó a rodar

Por ello toda la actividad se centró en el estadio cubierto de la entidad de la zona sur de la capital entrerriana.

Para el sábado la actividad está prevista que inicie temprano, aunque los partidos al aire libre están supeditados a cómo esté el clima.

En el estadio cubierto jugarán: Fournier-Atlético Tucumán (a las 8.30, por la categoría elite masculina), Don Bosco-Argentino de Franck (10, elite masculina), Filial River-Don Bosco B (11.30, libres), Deportivo Máquina-Neuquén (13, elite femenina), Colón de Santa Fe-Español (14.30, elite femenina), Amotinados-Español (16, elite masculina), Neuquén-Banco Santa Fe (17.30, elite masculina), Camioneros-La Pampa (19, elite masculina) y Filial River-Neuquén C (20.30, libres).

En la cancha auxiliar se disputarían: Atlético Paraná-José Hernández (10, libres), Deportivo Máquina C 23-Mariano Moreno (11.30, elite femenina), Los Pampas-Banco Santa Fe (13, elite masculina), La Salle-Las Gordas Futsal (14.30, elite femenina), Fournier-José Hernández (16, elite masculina), Ciudad de Paso de los Libres-Atlético Tucumán (17.30, elite masculina) y Mariano Moreno-Don Bosco (19, elite masculina).

Mientras que en la Toma Vieja se enfrentarán Neuquén C-Mariano Moreno B (12.30, libres), Bajada Grande-José Hernández (14, C 20), Avenida Ejército-Los Toritos de Chiclana (15.30, C 20), Camioneros-AATRA III (17, C 20), Los Toritos de Chiclana-José Hernández Negro (18.30, libres), Avenida Ejército-Atlético Paraná (20, libres) y Don Bosco B-Mariano Moreno B (21.30, libres).

COPA PINGUINA.jpeg Neuquén Rojo y Nueva Ciudad de Pasos de los Libres disputaron el primer de la Copa Pingüina 2024.

La organización

Juan Cruz Butvilofsky, presidente y jugador de futsal del ANC, se refirió a la organización de esta nueva edición de la Copa Pingüina.

“Como nosotros siempre organizamos el torneo para el feriado de Carnaval, depende mucho de la fecha que disponga el Estado. En función de eso los equipos lo toman de diferente manera. Esta temporada, por ejemplo, el inicio del campeonato oficial de la Asociación será dentro de poco más de un mes, lo que permite que el torneo de verano tenga más espíritu de verano. Tenemos la idea de que el torneo crezca año tras año ya que no nos conformamos. Eso nos llevó a tener que agregar una tercera sede para algunos días, que es la cancha de la Toma Vieja. Si bien puede verse como algo bueno desde afuera, a los organizadores nos demanda muchísimo en cuestiones vinculadas a la logística y, sobre todo, al recurso humano. Cuesta organizar y lograr que todos vayan mancomunados detrás de la organización”, contó el dirigente.

Al ser consultado sobre si manejan un plan B en caso que las precipitaciones no cesen, Buvi explicó: “El plan B es tener margen de maniobra para los partidos al aire libre. Creo que el margen de tiempo con el que contamos nos va a permitir postergar y reprogramar los partidos que sean necesarios. Sinceramente no hubiera deseado jugar con el calor de los días anteriores porque puede ser peligroso. Pero son los riesgos que existen en el verano, y nosotros preferimos que el torneo sea en esta época del año ya que queremos ofrecerles a los jugadores la posibilidad de disfrutar de las piletas y las demás instalaciones de nuestro club. Durante la semana seguimos exhaustivamente el pronóstico del tiempo para poder prever estas cuestiones. Confiamos en que todo saldrá bien”.