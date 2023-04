Confirmado: Boca apuesta por Jorge Almirón

Si bien no hay confirmación oficial, el Consejo avanzó fuerte por el técnico cuyo último paso fue por Elche y ya tiene un acuerdo verbal con el mismo. La realidad es que la primera opción fue Gerardo Martino, pero el Tata sorpresivamente dijo que no y abrió la puerta a la danza de nombres. Almirón no aparecía en ningún listado durante los primeros días de la búsqueda, pero luego de su arribo a la Argentina hace pocos días, se anotó en la carrera.