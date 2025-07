Reclamo viral por baños cerrados en la pista de atletismo de Concordia

La falta de baños generó reclamo de atletas mediante redes sociales, donde manifestaron su malestar por el estado de abandono de las instalaciones. Señalan que los baños están clausurados desde hace tiempo, afectando a quienes entrenan y a quienes visitan el lugar en eventos. La pista de atletismo ubicada en el Polideportivo Municipal de Concordia volvió a ser noticia, pero no por una competencia ni por un logro deportivo, sino por un reclamo que se volvió viral en redes sociales: la falta de baños disponibles para los usuarios del lugar, según publica el Diario Río Uruguay.

Situación de los baños

"Hace ya bastante tiempo que venimos teniendo problemas con los baños en el polideportivo", contó Rodríguez. “Actualmente están clausurados, lo cual es una situación triste considerando la gran cantidad de personas que asisten al lugar, desde estudiantes que van a educación física, hasta atletas locales y también de otros lugares” señalo Rodriguez.

La joven atleta también explico que que incluso deportistas extranjeros han manifestado su descontento por esta situación. "Hemos recibido a deportistas de Uruguay y Brasil, que eligen nuestra pista para entrenar. Lamentablemente, he escuchado críticas de parte de ellos sobre este tema. Algunos hasta dijeron que no piensan volver, porque cuando intentaron expresar su malestar, les respondieron que ‘como son de afuera, no tienen por qué quejarse’", relató Rodríguez.

Inauguración oficial de la pista de Concordia

Vale recordar que la pista fue inaugurada en junio de 2015, en un acto realizado por el Día del Atleta Olímpico, con la presencia del entonces secretario de Deportes de la Nación y presidente del Enard, Carlos Camau Espínola, y de destacadas figuras del deporte nacional como Sebastián Crismanich, Germán Lauro, Germán Chiaraviglio y Rodrigo López, entre otros.

En aquel entonces, se había anunciado un convenio con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, por el cual el organismo aportaría fondos mensuales para colaborar con el mantenimiento del predio. Hoy, los atletas se preguntan qué pasó con ese compromiso y exigen respuestas concretas para poder entrenar en condiciones dignas.

A este problema se le suma que los otros baños ubicados en el predio solo están habilitados durante el verano o en el marco de algún evento puntual, como explicó la atleta. “Por todo esto, creemos que es un reclamo justo y necesario”, cerró Rodriguez.