Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Un operativo policial permitió el hallazgo y secuestro de una gran cantidad de marihuana en la zona del Parque Costero, a orillas del río Paraná, luego de que se recibiera una alerta sobre maniobras sospechosas realizadas por una embarcación.

Fuentes policiales informaron a UNO que, durante la tarde de este lunes, un llamado telefónico informó que una lancha habría arrojado varios bultos en las cercanías de una barcaza. Ante la denuncia, personal de la Comisaría Séptima se desplazó de inmediato hacia el lugar para rastrillar la costa. Al arribar a la margen opuesta, los agentes encontraron numerosos envoltorios de nylon negro, lo que rápidamente hizo presumir que se trataba de estupefacientes.

droga Parque Costero

Más de 135 kilos de marihuana

La situación fue comunicada a la Fiscalía de Instrucción, que ordenó la intervención de la Dirección de Drogas Peligrosas, la Dirección de Policía Científica y otras autoridades policiales. Tras la inspección correspondiente, se secuestraron 190 panes de marihuana, que arrojaron un peso total de 135,185 kilogramos.

droga secuestro marihuana

Las fuerzas de seguridad destacaron la rapidez del accionar conjunto y remarcaron que este tipo de respuestas es fundamental para combatir el narcotráfico y resguardar a la comunidad. En tanto, la investigación continuará bajo la órbita de la dependencia judicial correspondiente, con el objetivo de identificar a los responsables de la maniobra y determinar su posible vinculación con redes de tráfico de drogas en la región.