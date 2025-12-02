ATER: extienden por 30 días el Plan Especial de Facilidades de Pago

La ATER informó que se mantienen los beneficios vigentes de la tercera etapa, y la adhesión podrá realizarse hasta el 30 de diciembre de 2025.

ATER informó que extenderá por 30 días el Plan Especial de Facilidades de Pago.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informa que, mediante la Resolución Nº 513/25, se dispuso prorrogar por 30 días la vigencia del Plan Especial de Facilidades de Pago 2025, una herramienta diseñada para acompañar y aliviar a los contribuyentes en el proceso de regularización de sus obligaciones tributarias.

De este modo, el régimen -que originalmente finalizaba el 30 de noviembre- se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2025, manteniendo las mismas condiciones y beneficios correspondientes a la tercera etapa.

Los beneficios de ATER

Durante este período adicional, quienes adhieran podrán regularizar deudas con vencimiento hasta el 30 de junio de 2025, accediendo a las siguientes opciones de pago:

- Pago al contado: 60% bde condonación de multas y 60% de intereses.

- En tres cuotas: 40% de condonación de multas y 50% de intereses. Anticipo: 20%.

- En cinco cuotas: 20% de condonación de multas y 30% de intereses. Anticipo: 25%.

Requisitos y modalidad de adhesión

Para acceder a los beneficios, las y los contribuyentes deberán:

- Estar adheridos a la Boleta Digital.

- Haber cancelado las obligaciones con vencimiento posterior al 30 de junio de 2025 correspondientes a los imponibles que pretenden regularizar.

La modalidad general y obligatoria de acogimiento continúa siendo vía web, ingresando con Clave Fiscal al sitio oficial de ARCA, en la sección "Servicios de ATER".

En este marco, desde ATER destacaron que esta extensión “busca dar una oportunidad adicional a quienes, por distintas razones, no pudieron completar su adhesión dentro del plazo original, manteniendo condiciones de financiación que continúan siendo favorables en el actual contexto económico”.