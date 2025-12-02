Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

El vocal Germán Carlomagno fue electo como presidente del STJ y el vocal Carlos Tepsich como vice. Sus mandatos culminarán en 31 de diciembre de 2027

El vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno fue electo presidente del STJ y el vocal Carlos Federico Tepsich como vicepresidente

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), designó hoy por unanimidad a sus nuevas autoridades, quienes asumirán sus funciones el próximo 1 de febrero de 2026 y culminarán su mandato el 31 de diciembre de 2027.