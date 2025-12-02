Uno Entre Rios | La Provincia | Germán Carlomagno

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

El vocal Germán Carlomagno fue electo como presidente del STJ y el vocal Carlos Tepsich como vice. Sus mandatos culminarán en 31 de diciembre de 2027

2 de diciembre 2025 · 13:27hs
El vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno fue electo presidente del STJ y el vocal Carlos Federico Tepsich como vicepresidente

El vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno fue electo presidente del STJ y el vocal Carlos Federico Tepsich como vicepresidente

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), designó hoy por unanimidad a sus nuevas autoridades, quienes asumirán sus funciones el próximo 1 de febrero de 2026 y culminarán su mandato el 31 de diciembre de 2027.

En la reunión de Acuerdo Especial celebrada hoy, los nueve miembros del STJER designaron por unanimidad como presidente del Alto Cuerpo al vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno y como vicepresidente al vocal Carlos Federico Tepsich.

Diciembre ¿El peor mes para hacer dieta?

Diciembre ¿El peor mes para hacer dieta?

Estudiantes universitarios lanzan la segunda edición de Navidad para Todos

Estudiantes universitarios lanzan la segunda edición de "Navidad para Todos"

Germán Carlomagno Carlos Tepsich STJ
Noticias relacionadas
Pérdidas del 40% al 50% en mandarinas marcan la campaña citrícola 2025.

Pérdidas del 40% al 50% en mandarinas marcan la campaña citrícola 2025

Continúan las obras de transformación en autovía de la  ruta 18, a lo largo de los primeros tramos que abarcan 135 kilómetros hasta la intersección con la ruta 20 

Ruta 18: Vialidad Nacional avanza con la trasnformción en autovía

Entre Ríos exportó por primera vez 20 toneladas de nuez pecán a China.

Entre Ríos exportó por primera vez 20 toneladas de nuez pecán a China

Este martes la Cámara de Diputados inicia el tratamiento de la Emergencia para pymes. En dos años cerraron más de 500 y 11.000 personas quedarn sin trabajo 

Diputados comienza a analizar un alivio fiscal para las pymes

Ver comentarios

Lo último

Horcas vuelve a Paraná con el Diablo Tour

Horcas vuelve a Paraná con el "Diablo Tour"

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Roberto Pettinato presenta Sumo x Pettinato en Paraná

Roberto Pettinato presenta "Sumo x Pettinato" en Paraná

Ultimo Momento
Horcas vuelve a Paraná con el Diablo Tour

Horcas vuelve a Paraná con el "Diablo Tour"

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Roberto Pettinato presenta Sumo x Pettinato en Paraná

Roberto Pettinato presenta "Sumo x Pettinato" en Paraná

Georgalos suspende a 600 trabajadores

Georgalos suspende a 600 trabajadores

Muestra fotográfica Educando el ojo en La Hendija

Muestra fotográfica "Educando el ojo" en La Hendija

Policiales
Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Falleció el médico Daniel Ojeda cumpliendo condena por la muerte de dos pacientes

Falleció el médico Daniel Ojeda cumpliendo condena por la muerte de dos pacientes

Paso Cerrito: una oficial de la Policía Federal fue detenida con 14 kilos de cocaína

Paso Cerrito: una oficial de la Policía Federal fue detenida con 14 kilos de cocaína

Ovación
Racing a semifinales del Torneo Clausura y jugará con Boca

Racing a semifinales del Torneo Clausura y jugará con Boca

La fiesta del ascenso de Estudiantes en Río Cuarto

La fiesta del ascenso de Estudiantes en Río Cuarto

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Capibaras XV debutará ante el campeón

Capibaras XV debutará ante el campeón

La provincia
Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Diciembre ¿El peor mes para hacer dieta?

Diciembre ¿El peor mes para hacer dieta?

Estudiantes universitarios lanzan la segunda edición de Navidad para Todos

Estudiantes universitarios lanzan la segunda edición de "Navidad para Todos"

Pérdidas del 40% al 50% en mandarinas marcan la campaña citrícola 2025

Pérdidas del 40% al 50% en mandarinas marcan la campaña citrícola 2025

Ruta 18: Vialidad Nacional avanza con la trasnformción en autovía

Ruta 18: Vialidad Nacional avanza con la trasnformción en autovía

Dejanos tu comentario