El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), designó hoy por unanimidad a sus nuevas autoridades, quienes asumirán sus funciones el próximo 1 de febrero de 2026 y culminarán su mandato el 31 de diciembre de 2027.
Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ
El vocal Germán Carlomagno fue electo como presidente del STJ y el vocal Carlos Tepsich como vice. Sus mandatos culminarán en 31 de diciembre de 2027
2 de diciembre 2025 · 13:27hs
En la reunión de Acuerdo Especial celebrada hoy, los nueve miembros del STJER designaron por unanimidad como presidente del Alto Cuerpo al vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno y como vicepresidente al vocal Carlos Federico Tepsich.