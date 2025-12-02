Uno Entre Rios | Policiales | pareja

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Una pareja fue detenida tras intentar ingresar a un local en Alem 74 y comprobarse que estaba vinculada a otro robo comercial.

2 de diciembre 2025 · 08:15hs
Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

En la madrugada de este martes, un transeúnte alertó al personal de la Comisaría Segunda sobre una pareja que intentaba forzar el ingreso al local comercial “Nadia Indumentaria”, ubicado en calle Alem 74.

Gracias a la rápida intervención policial, un móvil logró interceptar a los sospechosos en la intersección de calles Paraguay y Libertad. Tras identificar a ambos, los efectivos confirmaron que la pareja estaba vinculada a un hecho de robo ocurrido previamente en otro comercio de la ciudad.

La policía informó a la fiscalía de turno y se dispuso la aprehensión de ambos sospechosos por el delito de robo en grado de tentativa.

