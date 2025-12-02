La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes.

Estudiantes de la Escuela Técnica Nº1 se desempeñaron en distintas áreas de la Secretaría de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná.

En el marco de un convenio específico de prácticas, 13 alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº1 “General Francisco Ramírez” participaron del programa de pasantías educativas. Se desempeñaron en distintas áreas de la Secretaría de Planificación e Infraestructura.

El programa de pasantías educativas con alumnos de la orientación en Construcciones de la EET N°1 se desarrollaron en pos de fortalecer la formación práctica de los estudiantes. Este martes se llevó a cabo la entrega de diplomas de participación en Casa de la Costa.

“La idea es trabajar en forma colaborativa con las instituciones educativas de la ciudad para formar a los alumnos con tareas y trabajos reales. Es una iniciativa que queremos que se repita en próximos años porque fortalece a la escuela y al municipio”, destacó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

“Contentos de haber acompañado a los alumnos que por unos meses estuvieron desempeñando tareas en nuestra área. Este tipo de procesos les trae muchas recompensas que le servirán en su vida profesional, conociendo normativas, criterios a aplicar y demás aspectos que abordar en su profesión”, sostuvo la subsecretaria de Obras Privadas, Natalia Zatti.

Los estudiantes realizaron 70 horas de tareas en áreas como Diseño Urbano Arquitectónico, Obras Civiles, Vialidad Urbana y la Subsecretaría de Infraestructura. Allí participaron en tareas de relevamientos, visitas a obras, elaboración de planos, inspecciones de obras privadas, atención al público de presentaciones de legajos de relevamiento y proyectos, tareas de oficina, actividades de campo y de obras viales y las vinculadas al Plan de Arbolado de la ciudad.

Más expresiones

Daniel Morali, rector de la Escuela de Educación Técnica Nº1, valoró: “La idea de estas pasantías es acercar al futuro egresado con perfil técnico a la realidad laboral y a la experiencia real de trabajo. Es un objetivo cumplido este primer año de pasantía en la especialidad construcciones. Los chicos sintieron que fue muy significativo porque pusieron en práctica sus conocimientos”.

“Las prácticas sirvieron para mostrarle el ejercicio de la profesión en la vida real”, reconoció María Virginia Zabalegui, docente a cargo de las Prácticas Profesionales de la especialidad Construcciones.

Como cierre de las pasantías, los alumnos presentaron un informe que fue evaluado en conjunto por tutores de la institución educativa y la Municipalidad para la calificación de la materia Prácticas Profesionalizantes.

“Fue una experiencia muy buena porque nos permitió trabajar con profesionales. Aprendimos mucho”, sostuvo Dolores Lozano, estudiante de séptimo año y pasante en la Dirección de Diseño Urbano Arquitectónico.

“La verdad que fue algo muy enriquecedor para conocer la realidad desde el lugar de trabajo”, señaló Santiago Vivas, alumno de séptimo año y pasante en la Dirección de Obras Civiles.