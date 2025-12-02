Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

Estudiantes de la Escuela Técnica Nº1 se desempeñaron en distintas áreas de la Secretaría de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná.

2 de diciembre 2025 · 17:50hs
La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes.

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes.

En el marco de un convenio específico de prácticas, 13 alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº1 “General Francisco Ramírez” participaron del programa de pasantías educativas. Se desempeñaron en distintas áreas de la Secretaría de Planificación e Infraestructura.

LEER MÁS: La EET N°3 Enrique Carbó de Paraná celebra 120 años de historia y vocación educativa

Sobre el programa de la Municipalidad de Paraná

El programa de pasantías educativas con alumnos de la orientación en Construcciones de la EET N°1 se desarrollaron en pos de fortalecer la formación práctica de los estudiantes. Este martes se llevó a cabo la entrega de diplomas de participación en Casa de la Costa.

 Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete de la Municipalidad de Paraná. 

Municipalidad de Paraná: Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido.

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido

“La idea es trabajar en forma colaborativa con las instituciones educativas de la ciudad para formar a los alumnos con tareas y trabajos reales. Es una iniciativa que queremos que se repita en próximos años porque fortalece a la escuela y al municipio”, destacó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

“Contentos de haber acompañado a los alumnos que por unos meses estuvieron desempeñando tareas en nuestra área. Este tipo de procesos les trae muchas recompensas que le servirán en su vida profesional, conociendo normativas, criterios a aplicar y demás aspectos que abordar en su profesión”, sostuvo la subsecretaria de Obras Privadas, Natalia Zatti.

Los estudiantes realizaron 70 horas de tareas en áreas como Diseño Urbano Arquitectónico, Obras Civiles, Vialidad Urbana y la Subsecretaría de Infraestructura. Allí participaron en tareas de relevamientos, visitas a obras, elaboración de planos, inspecciones de obras privadas, atención al público de presentaciones de legajos de relevamiento y proyectos, tareas de oficina, actividades de campo y de obras viales y las vinculadas al Plan de Arbolado de la ciudad.

Más expresiones

Daniel Morali, rector de la Escuela de Educación Técnica Nº1, valoró: “La idea de estas pasantías es acercar al futuro egresado con perfil técnico a la realidad laboral y a la experiencia real de trabajo. Es un objetivo cumplido este primer año de pasantía en la especialidad construcciones. Los chicos sintieron que fue muy significativo porque pusieron en práctica sus conocimientos”.

“Las prácticas sirvieron para mostrarle el ejercicio de la profesión en la vida real”, reconoció María Virginia Zabalegui, docente a cargo de las Prácticas Profesionales de la especialidad Construcciones.

Como cierre de las pasantías, los alumnos presentaron un informe que fue evaluado en conjunto por tutores de la institución educativa y la Municipalidad para la calificación de la materia Prácticas Profesionalizantes.

“Fue una experiencia muy buena porque nos permitió trabajar con profesionales. Aprendimos mucho”, sostuvo Dolores Lozano, estudiante de séptimo año y pasante en la Dirección de Diseño Urbano Arquitectónico.

“La verdad que fue algo muy enriquecedor para conocer la realidad desde el lugar de trabajo”, señaló Santiago Vivas, alumno de séptimo año y pasante en la Dirección de Obras Civiles.

Municipalidad de Paraná Estudiantes Escuela técnica
Noticias relacionadas
Pondrán en valor el histórico reloj del Palacio Municipal

Pondrán en valor el histórico reloj del Palacio Municipal

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días.

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Arrancaron las clases presenciales en las escuelas municipales de Danza y Circo en la ciudad de Paraná.

Danza y Circo: comenzó la inscripción al ciclo 2026

El vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno fue electo presidente del STJ y el vocal Carlos Federico Tepsich como vicepresidente

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

Buenos Aires rinde homenaje a Charly García con una nueva Esquina Charly García en Palermo

Buenos Aires rinde homenaje a Charly García con una nueva "Esquina Charly García" en Palermo

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

Buenos Aires rinde homenaje a Charly García con una nueva Esquina Charly García en Palermo

Buenos Aires rinde homenaje a Charly García con una nueva "Esquina Charly García" en Palermo

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Ideas simples para que los chicos se muevan en verano

Ideas simples para que los chicos se muevan en verano

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Policiales
Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Ovación
Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Capibaras XV debutará ante el campeón

Capibaras XV debutará ante el campeón

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

La provincia
La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

Danza y Circo: comenzó la inscripción al ciclo 2026

Danza y Circo: comenzó la inscripción al ciclo 2026

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Diciembre ¿El peor mes para hacer dieta?

Diciembre ¿El peor mes para hacer dieta?

Estudiantes universitarios lanzan la segunda edición de Navidad para Todos

Estudiantes universitarios lanzan la segunda edición de "Navidad para Todos"

Dejanos tu comentario