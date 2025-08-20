Uno Entre Rios | Ovación | Vélez

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado

Thiago Fernández se encuentra en plena recuperación por una rotura de ligamentos y se irá libre de Vélez a Europa a principios de 2026.

20 de agosto 2025 · 18:07hs
Vélez sacó un comunicado este miércoles en el que informó que Thiago Fernández será apartado del plantel y se entrenará de manera diferenciada debido a que el futbolista días atrás había decidido no renovar con la entidad fortinera en busca de irse libre y negociar su llegada a otro club.

"La decisión se toma luego de haber agotado todas las instancias posibles en la búsqueda de renovar el contrato del jugador surgido de nuestras divisiones inferiores", explicó el club.

Cabe aclarar que Fernández viene de una rotura de ligamentos que sufrió a inicios de diciembre del año pasado. "El futbolista recientemente recibió el alta médica luego de recuperarse de una lesión ligamentaria en su rodilla. Desde meses antes de este infortunio, se venía negociando entre la Institución y la representación de Thiago Fernández la mejora y extensión del contrato, de forma tal de acompañar y reconocer el crecimiento profesional del jugador y proteger el patrimonio y los intereses del Club", sostuvo el elenco de Liniers.

Además, el comunicado aclara que mostraron "buena voluntad" durante todo el proceso de negociación y que incluso aceptaron la última contrapropuesta del entorno del futbolista. Sin embargo, la decisión final del volante fue no renovar y quedará desafectado del plantel profesional hasta el 31 de diciembre, fecha de culminación de su vínculo.

"Sentimos que el Club debe estar por encima de todo: formamos, acompañamos y cuidamos a nuestros jugadores desde que llegan a la Institución, y deseamos que estos hagan lo mismo con nuestro escudo sin pretender obtener ventajas o beneficios individuales que perjudiquen al Club Atlético Vélez Sarsfield", concluye la carta.

Así las cosas, todo parece indicar que Fernández se iría con el pase en su poder a Villarreal de España, aunque todavía no se hizo oficial. Allí compartirá equipo, entre otros, con Juan Foyth.

Vélez Europa club libre
