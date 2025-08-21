Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Liga de Quito le dio vuelta la serie a Botafogo por la Libertadores; fue 2 a 0 en Ecuador. El entrerriano Lisandro Alzugaray, de penal, a los 60.

La Liga de Quito volvió a los cuartos de final de la Copa. Los Albos dejaron fuera de combate al Botafogo, el campeón reinante. Liga de Quito venció 2-0 , con goles de Gabriel Villamil, a los siete minutos y del entrerriano Lisandro Alzugaray, de penal, a los 60. Quizás pecó en la definición y Richard Mina cometió un error doloroso por su expulsión que pudo salir muy caro. Pero Liga de Quito jugó un partido casi perfecto, sacó el fuego sagrado y, en un blanco imponente en el Rodrigo Paz Delgado, venció 2-0 a Botafogo para dar vuelta la serie y avanzar a cuartos de final en la Copa Libertadores .

El Rey de Copas de Ecuador le hizo honor a su mote y no se achicó. Desde el inicio tomó el rol protagónico de las acciones y, empujado por un lleno total en Casa Blanca, el equipo de Tiago Nunes fue mucho más que su rival, vigente ganador de la Libertadores que venía de grandes actuaciones en el Mundial de Clubes. Sí, el gigante de Río no estuvo a la Altura en Quito.

Paradójicamente, el 1-0 que consiguió en la ida (por obra de Artur Victor) le jugó en contra a Botafogo. Es que los brasileños replegaron líneas y esperaron al Albo para intentar lastimar de contragolpe. Pero los alvinegros no contaban con la actuación estelar de Gabriel Villamil. Eje del mediocampo en Liga, el boliviano encabezó cada conducción, pero también fue la rueda de auxilio para cortar los avances rivales y la primera descarga a la hora de iniciar jugadas. Por si fuera poco, el volante abrió la cuenta con un derechazo cruzado apenas comenzado el cotejo.

Ese gol causó un efecto de tal motivación en el Rey de Copas que todo lo demás fue blanco. Cada ataque. Cada desborde. Cada dividida... todo fue de Liga. En el complemento Lisandro Alzugaray consiguió el ansiado segundo grito desde los 12 pasos (en una clara mano de Marlon Freitas que ningún visitante atinó a protestar) y solamente la expulsión de Richard Mina opacó una tarde que rozó la perfeccción. De hecho, Gonzalo Valle casi pasó desapercibido en lo que fue un concierto del elenco de Nunes, que ahora deberá enfrentar al Sao Paulo (el rival en cuartos de final) con la ilusión de pisar con fuerza en la Copa.

La Liga de Quito cortó una racha

Tuvieron que pasar seis años para que los de la Universidad Central volvieran a unos cuartos de final. La última vez fue en la Copa del 2019, en la serie contra Boca Juniors. Durante la serie con Botafogo, Liga siempre quiso más. El Fogao solo fue el gol de Artur, a los 14 segundos del partido jugado en Rio de Janeiro.