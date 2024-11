Con un agónico gol de Correa, Atlético de Madrid venció a PSG

Atlético de Madrid 1.jpg Atlético de Madrid lo dio vuelta en Francia.

Con Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Giuliano Simeone de titulares, no comenzó de la mejor manera el partido para el Colchonero. De entrada, un grave error en una entrega de Pablo Barrios en el centro del campo de juego terminó en una contra comandada por Ousmane Dembélé, que no fue gol dado que Bradley Barcola no definió de la mejor manera ante Jan Oblak.