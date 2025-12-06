Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Canapino

Con la pole lograda Agustín Canapino se encamina al título

Agustín Canapino hizo la pole position para la última clasificación en La Plata. El Titán se encamina su quinta corona. Mariano Werner quedó 3°.

6 de diciembre 2025 · 18:58hs
Agustín Canapino se llevó la mejor producción del sábado en La Plata y este domingo va por una nueva corona de TC.

Agustín Canapino se llevó la mejor producción del sábado en La Plata y este domingo va por una nueva corona de TC.

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) ganó la clasificación de la 15ª fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en La Plata, marcando la última cita de la Copa de Oro RUS. El piloto del Canning Motorsport selló un tiempo de 1’22”725/1000 y logró su séptima pole position este año, marcando también el récord para el circuito. Superó a Marcelo Agrelo (Toyota Camry), por 442/1000, y a Mariano Werner (Ford Mustang), que cerraron el top3 en la tanda cronometrada. En esta nota podrás ver la crónica y la tabla de resultados.

Agustin Canapino
Agustín Canapino con el uno en La Plata.

Agustín Canapino con el uno en La Plata.

Ya desde los entrenamientos se había batido el récord de la pista. En la primera tanda, Canapino selló un tiempo de 1’23”849/1000. En tanto que en la segunda volvió a bajarlo a 1’23”203/1000. Finalmente, el Titán redujo aún más el registro y marcó un 1’22”725/1000 para revalidar el récord de vuelta. El propio arrecifeño ya era el dueño de la estadística con la pole position que consiguió en 2024 tras la desclasificación de Juan Martín Trucco (Dodge Challenger).

agustin canapino es el nuevo campeon del turismo carretera

Agustín Canapino es el nuevo campeón del Turismo Carretera

Juan Manuel Lazaneo le dio la victoria a Neuquén en el Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

A Canapino solo le bastó un giro de velocidad para establecer el mejor tiempo de la tanda cronometrada, algo que lo acerca cada vez más al título del Turismo Carretera. Por si fuera poco, igualó un récord que comparten Juan María Traverso, José María Pechito López y Matías Rossi: hacer siete pole position en una temporada de TC.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actcargentina/status/1997398739300843722&partner=&hide_thread=false

Al momento de salir el tercer grupo clasificatorio, el cual incluía a los cuatro aspirantes al título, el público invadió la pista. Los comisarios deportivos resolvieron sacar la bandera roja, por lo que la sesión se detuvo por tres minutos.

Qué dijo Agustín Canapino

“Salió una vuelta perfecta. Se me viene mi viejo a la cabeza. Tener este presente no es sencillo. Doy todo por el automovilismo que es mi pasión. Soy afortunado de tener el mejor auto y el mejor equipo. Pasión, esfuerzo y sacrificio, eso es todo lo que hay que poner para triunfar”, dijo el poleman de la jornada.

“Estoy contento de seguir mostrando un gran potencial. Me hubiese gustado llegar con posibilidades de pelear el título, pero no me puedo quejar del rendimiento que tuve a lo largo del año. Estuvimos mezclados en los grandes nombres de la categoría, así que eso también lo puedo disfrutar”, dijo Agrelo que quedó a 442/1000 del líder.

La palabra de Mariano Werner

“Fue un año bueno en las clasificaciones, algo que no pudimos revalidar los domingos. Les pido disculpas a los hinchas porque ahora van a tener que aguantar las cargadas, pero el año que viene volveremos más fuertes. Agustín está pasando un gran momento y volvió potenciado de Estados Unidos. A nosotros nos gastó el hecho de pelear los campeonatos todos los años”, dijo el piloto de Paraná, que terminó a 473/1000 de Canapino.

Buena producción del paranaense Agustín Martínez que se posicionó 13°, mientras que el uruguayense Nicolás Bonelli lo hizo en la 42° posición.

El “Titán” compartirá la primera serie, que se pondrá en marcha a las 10.10, con Jeremías Olmedo (Mustang), quien desde la próxima temporada será compañero de equipo del arrecifeño en el Canning Motorsport, tanto en el Turismo Carretera como en el TN Clase 3.

Marcelo Agrelo (Camry NG), ganador de la Etapa Regular, y Josito Di Palma (Camaro) compartirán la primera fila de la segunda batería, que comenzará a las 10.35. El tercer parcial, que se largará a las 11, tendrá a Mariano Werner (Mustang) y Marcos Landa (Camaro) como integrantes de la primera fila. En tanto que la carrera final se largará a las 14.

Agustín Canapino Mariano Werner La Plata
Noticias relacionadas
Hubo podio entrerriano, Nadia Cutro junto a  Miguel Recalt (Toyota).

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Maravilla Martínez la figura de Racing ante Boca.

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Los jugadores de Don Bosco que salieron campeones.

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Talleres campeón el fin de semana.

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario