Con la pole lograda Agustín Canapino se encamina al título

Agustín Canapino hizo la pole position para la última clasificación en La Plata. El Titán se encamina su quinta corona. Mariano Werner quedó 3°.

Agustín Canapino se llevó la mejor producción del sábado en La Plata y este domingo va por una nueva corona de TC.

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) ganó la clasificación de la 15ª fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en La Plata, marcando la última cita de la Copa de Oro RUS. El piloto del Canning Motorsport selló un tiempo de 1’22”725/1000 y logró su séptima pole position este año, marcando también el récord para el circuito. Superó a Marcelo Agrelo (Toyota Camry), por 442/1000, y a Mariano Werner (Ford Mustang), que cerraron el top3 en la tanda cronometrada. En esta nota podrás ver la crónica y la tabla de resultados.

Ya desde los entrenamientos se había batido el récord de la pista. En la primera tanda, Canapino selló un tiempo de 1’23”849/1000. En tanto que en la segunda volvió a bajarlo a 1’23”203/1000. Finalmente, el Titán redujo aún más el registro y marcó un 1’22”725/1000 para revalidar el récord de vuelta. El propio arrecifeño ya era el dueño de la estadística con la pole position que consiguió en 2024 tras la desclasificación de Juan Martín Trucco (Dodge Challenger).

A Canapino solo le bastó un giro de velocidad para establecer el mejor tiempo de la tanda cronometrada, algo que lo acerca cada vez más al título del Turismo Carretera. Por si fuera poco, igualó un récord que comparten Juan María Traverso, José María Pechito López y Matías Rossi: hacer siete pole position en una temporada de TC.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actcargentina/status/1997398739300843722&partner=&hide_thread=false Así quedaron los cuatro que llegaron con chances en la clasificación del #TCenLaPlata



Gran Premio Corven#ACTC #TCenLaPlata pic.twitter.com/21nSmY3EVZ — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) December 6, 2025

Al momento de salir el tercer grupo clasificatorio, el cual incluía a los cuatro aspirantes al título, el público invadió la pista. Los comisarios deportivos resolvieron sacar la bandera roja, por lo que la sesión se detuvo por tres minutos.

Qué dijo Agustín Canapino

“Salió una vuelta perfecta. Se me viene mi viejo a la cabeza. Tener este presente no es sencillo. Doy todo por el automovilismo que es mi pasión. Soy afortunado de tener el mejor auto y el mejor equipo. Pasión, esfuerzo y sacrificio, eso es todo lo que hay que poner para triunfar”, dijo el poleman de la jornada.

“Estoy contento de seguir mostrando un gran potencial. Me hubiese gustado llegar con posibilidades de pelear el título, pero no me puedo quejar del rendimiento que tuve a lo largo del año. Estuvimos mezclados en los grandes nombres de la categoría, así que eso también lo puedo disfrutar”, dijo Agrelo que quedó a 442/1000 del líder.

La palabra de Mariano Werner

“Fue un año bueno en las clasificaciones, algo que no pudimos revalidar los domingos. Les pido disculpas a los hinchas porque ahora van a tener que aguantar las cargadas, pero el año que viene volveremos más fuertes. Agustín está pasando un gran momento y volvió potenciado de Estados Unidos. A nosotros nos gastó el hecho de pelear los campeonatos todos los años”, dijo el piloto de Paraná, que terminó a 473/1000 de Canapino.

Buena producción del paranaense Agustín Martínez que se posicionó 13°, mientras que el uruguayense Nicolás Bonelli lo hizo en la 42° posición.

El “Titán” compartirá la primera serie, que se pondrá en marcha a las 10.10, con Jeremías Olmedo (Mustang), quien desde la próxima temporada será compañero de equipo del arrecifeño en el Canning Motorsport, tanto en el Turismo Carretera como en el TN Clase 3.

Marcelo Agrelo (Camry NG), ganador de la Etapa Regular, y Josito Di Palma (Camaro) compartirán la primera fila de la segunda batería, que comenzará a las 10.35. El tercer parcial, que se largará a las 11, tendrá a Mariano Werner (Mustang) y Marcos Landa (Camaro) como integrantes de la primera fila. En tanto que la carrera final se largará a las 14.