Con gran aporte del paranaense Bruno Heit, Argentina XV derrotó a Brasil por 64-26.

Argentina XV derrotó a Brasil por 64-26 en un amistoso disputado entre ambos seleccionados en el estadio du Cambusano en la ciudad de San Pablo. Los dirigidos por Esteban Meneses apoyaron un total de diez tries y ahora volverán a jugar el sábado 14 ante Chile en el estadio Fiscal de Talca.

La actuación del elenco argentino fue de menos a más ante un rival siempre combativo. El local supo ponerse rápidamente en ventaja con un try de Henrique Ferreira, pero eso no desacomodó a un equipo argentino que, aprovechando la velocidad de sus backs y la intensidad de sus delanteros, logró revertir el tanteador e irse arriba al descanso por 31-12 gracias a los tries de Santiago Pernas, en dos ocasiones, Facundo García Hamilton, Bruno Heit y Boris Wenger.