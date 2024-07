Cómo les fue a los pilotos entrerrianos en el TN

Tras ello se puso en marcha de la segunda y decisiva clasificación para la Clase 2, donde Marco Veronesi (Toyota) se ubicó 13°, Gabriel Scordia (Ford) fue 27° y Matías Chas quedó 34°.

Mientras tanto, la Clase 3 debía llevar a cabo un entrenamiento más, el último, en el que Gassmann quedó 11°, a 0,884 segundos del líder, Manuel Mallo (Chevrolet).

Luego del segundo ensayo de la divisional mayor llegaba el momento de desarrollar las series para la Clase 2, en pos de cumplimentar el cronograma sabatino. Allí se impusieron Bautista Damiani (Toyota), Francisco Coltrinari (Peugeot) y Thiago Martínez (Toyota). Lo más destacado en cuanto a los representantes provinciales fue lo logrado por Veronesi, que logró arribar en cuarto puesto en la primera de ellas. Allí mismo, Chas fue 13° también.

A su vez, en el caso de Scordia arribó en la posición n° 12 en la tercera batería.

Luego se llevó a cabo la clasificación de la Clase 3 donde el crespense Gassmann no logró siquiera marcar un registro veloz, puesto que antes de poder cerrar vuelta rápida se rozó con un rival y sufrió la rotura de un semieje. Por eso quedó en el puesto 36, último lugar posible puesto que son 36 los inscriptos de la divisional en este fin de semana.

Larrauri, con la pole

Luego de 5 años, Leonel Larrauri (Honda All New Civic) volvió a quedarse con la “pole position” en la Clase 3 del Turismo Nacional. La 7ª fecha tuvo como referencia de velocidad al representante de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, quien registró una vuelta de 1m32s898 al circuito “Juan María Traverso” del autódromo de San Nicolás y superó por 0s172 a José Manuel Urcera (Ford Focus), su compañero de equipo en el Larrauri Racing, que quedó 2º.

Larrauri, que había sido el más veloz en el primer entrenamiento nicoleño, no lograba la «pole» en el TN desde el 14 de julio de 2019 en San Luis, con un Honda All New Civic. Por su parte, Honda no quedaba al tope del clasificador sabatina desde el 13 de diciembre de 2020 en El Villicum, con José Manuel Urcera, también al mando de un All New Civic del Larrauri Racing.

“Es una alegría enorme hacer la ‘pole’ después de tanto tiempo y coronarlo con el ‘1-2’ del equipo. Hacía varios años que no me sentía o lograba ser competitivo. Pudimos probar el auto en la semana previa acá en San Nicolás y logramos dar un salto de calidad, tanto en el chasis como en el motor”, señaló Larrauri, quien este año había conseguido sus mejores clasificaciones en Rosario y Termas de Río Hondo (7º en ambos casos), en Campeones Radio.

El equipo santafesino es el primero que repite “pole” en la temporada 2024. La anterior había sido en Concordia, con el Ford Focus de José Manuel Urcera, el último ganador en San Nicolás. “De a poco vamos mejorando y hemos encontrado un buen funcionamiento del auto. El motor también está mejorando fecha a fecha, por eso le agradezco a Claudio Garófalo. Mañana tenemos una linda oportunidad de sumar fuerte”, indicó Manu.

Lo de este domingo para el TN

Este domingo se cerrará la séptima fecha del año con, primero, la disputa de las tres series de la Clase 3 por la mañana; tras ello será el turno de la final de la Clase 2 (11:55 hs.). Todo concluirá con la final de la Clase 3, que se realizará a las 13:30 hs.