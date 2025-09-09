Colombia goleó a Venezuela en Maturín y lo eliminó del Mundial 2026

Venezuela cayó 6 a 3 como local y quedó sin chances de ingresar al repechaje luego de la victoria de Bolivia ante Brasil.

En la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, arrojó una goleada espectacular en Maturín, donde Venezuela perdió 6-3 ante Colombia y quedó sin chances de acceder al repechaje de la Copa del Mundo luego de la victoria 1-0 de Bolivia ante Brasil en El Alto.

Luis Suárez , con un póker de goles , fue el verdugo del elenco vinotinto, que comenzó ganando el partido, pero que en un segundo tiempo para el olvido, desperdició la chance de ingresar a una repesca que le hubiese dado una chance de acceder al Mundial por primera vez en su historia .

En un comienzo arrollador, Venezuela se puso en ventaja a los 3 minutos de juego con un golazo de Telasco Segovia. El compañero de Lionel Messi en Inter Miami recibió la pelota tras un pase de Salomón Rondón y sacó un potente remate al ángulo derecho del arquero Kevin Mier.

A los 10 minutos, Colombia alcanzó el empate transitorio con un gran cabezazo de Yerri Mina tras un córner ejecutado por James Rodríguez. Algunos jugadores venezolanos reclamaron un empujón previo de Davison Sánchez, pero el árbitro Wilton Sampaio convalidó el gol.

Ni bien movió del medio, la Vinotinto volvió a ponerse en ventaja en el marcador gracias un gol de otro jugador que compartió equipo con Messi en Miami. Josef Martínez aprovechó un rebote de Mier y punteó el balón para anotar el 2-1. Otra vez se encendió la polémica porque pareció que el delantero le cometió infracción al arquero colombiano, algo que no fue advertido por el juez ni por el VAR.

Otra de las acciones discutidas por los futbolistas aconteció a los 22 minutos cuando Colombia reclamó un supuesto penal por una mano dentro del área, pero Sampaio dejó seguir la acción.

A los 37, en otro ataque a fondo del conjunto del Bocha Batista, casi llega el tercero del local. Sin embargo, la chilena que ensayó Josef Martínez se estrelló en el travesaño. En el rebote, Rondón no pudo hacer contacto con la pelota y Colombia salvó la caída de su valla.

En una jugada elaborada sobre los 42 minutos, los dirigidos por Néstor Lorenzo volvieron a empatar el juego gracias a Luis Suárez. El delantero del Sporting Lisboa marcó sin oposición tras aprovechar un error de la defensa venezolana y estableció el 2-2 en Maturín, donde la tensión se hizo sentir tras el gol que marcó Bolivia ante Brasil.

El arranque del complemento no pudo ser peor para la Vinotinto porque los cafeteros aprovecharon un contragolpe perfecto que comandó James Rodríguez. El mediocampista abrió a la izquierda para la posición de Luis Suárez, quien definió al primer palo de Romo. Lucho no perdonó a los 59 minutos con otra definición al fondo de la red para el 4-2 y su hat-trick de la noche en Venezuela.

Como si fuera poco, luego de una situación que desperdiciaron los locales, Lucho Suárez volvió a marcar para establecer el lapidario 5-2 para Colombia, que dejaba al seleccionado venezolano sin el sueño de alcanzar el repechaje mundialista.

Con el nerviosismo a flor de piel y con el oído puesto en El Alto, Venezuela fue en busca del descuento y lo consiguió gracias a Rondón y hasta pudo haber marcado un cuarto tanto, pero la definición de Martínez se fue apenas desviada. En la réplica, Juanfer Quintero habilitó a Jhon Córdoba, quien estampó el 6-3.