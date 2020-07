Clubes: "Nos preparó Macri y esto nos noqueó"

La pandemia viral coronavirus arrasó con las economías y las actividades deportivas de los clubes entrerrianos que debieron cerrar sus puertas hace ya más de 100 días. El dirigente paranaense Hugo Grassi, presidente de la Federación Entrerriana de Clubes (FEC), visitó Diario UNO y habló de esta problemática que les toca afrontar a las entidades y que no estaba en los planes de nadie.

“Ya veníamos en la lucha. No te olvides que Macri nos hizo luchar muchísimo por todo esto. Nos preparó Macri y esto nos noqueó. Desde el 20 de marzo que estamos parados. Tuvimos que cerrar los clubes y desde esa fecha que estamos cerrados más allá que se dice que se habilitaron algunas actividades, pero no es así. No hay nada habilitado. No podemos abrir las puertas”, sentenció el dirigente deportivo y continuó: “Hay un DNU de Presidencia de la Nación donde dice que los clubes tenemos que permanecer cerrados. La preocupación más grande era pagar los sueldos y los gastos fijos. Nosotros para ello nos sumamos a un programa donde estaban las pymes y ahí hubo una discusión que si entrábamos o no. Es fue de locos, pero mediante el Chino Navarro que está de secretario de Cafiero hicimos los contactos. Comenzamos a trabajar y realizamos un Zoom y ahí nos metieron en un listado donde los clubes recibimos el aporte ATP. Cobramos dos cuotas, doble salario mínimo y en esta oportunidad nos depositaron una sola”.

Hugo Grassi.JPG Dirigentes de los clubes trabajan para revertir el escenario UNO / (JUAN IGNACIO PEREIRA

“Hablamos con Lammens hace algunos días y le hicimos saber todo. En al última conferencia del presidente se dijo que los ATP los iban a recibir los que están en fase 1 solamente. Es decir Buenos Aires, AMBA, Chaco y Mendoza, pero ojo, los clubes estamos en fase 1 desde el 20 de marzo, entonces empezamos de vuelta con las negociaciones”, comentó Grassi respecto de cómo se está trabajando para seguir recibiendo, al menos, el ATP.

La ayuda que reciben los clubes no alcanza. Los clubes siguen en una situación dramática. “No alcanza. Te depositan un porcentaje del suelo y el otro lo ponemos los clubes. Imaginate que debemos el aguinaldo en muchos casos y a esto lo estamos tratando con el sindicato para ver si lo podemos pagar en cuotas”. Como pasa en todos los ámbitos, el futuro es realmente incierto para las entidades deportivas entrerrianas.

“Nosotros hemos hecho más de 30 protocolos y todo irá cambiando a medida que vayan cambiando las fases y en qué la gente haga caso. El estado debe hacer cumplir las reglas ya que nosotros estamos encerrados. A medida que pasen las fases veremos que hacemos con los clubes. Yo a los dirigentes les agradezco porque la verdad que se vio que en esta ocasión se pusieron el overol, sostuvo y aguantó. Uno entiende los reclamos, pero hay que tener paciencia”.

Por último Grassi destacó la labor que llevan adelante todos los dirigentes entrerrianos en este duro momento: “Los dirigentes se preocupan por el hoy y por lo que va a venir mañana. Cuando esto se abra los clubes jugarán un rol importantísimo de contención de la gente. Es ahí donde nosotros le vamos a despejar la cabeza a la gente. Lo que no queremos es ir a buscar a los dirigentes cuando todo esto pase y ese un riesgo que visibilizamos, que algunos dirigentes se nos caigan. Hay que acostumbrarse a esta nueva vida”.

Casareto se suma al reclamo de la FEC

El Diputado Nacional Marcelo Casaretto mediante un proyecto de resolución le solicitó al Poder Ejecutivo la prórroga para el mes de junio de este año del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Salario Complementario por un monto equivalente al 50% del salario neto del trabajador por hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes. Casareto se suma de esta manera al pedido que viene realizando la FEC. “Bienvenida la actitud del diputado, nos alegra muchísimo”, dijo Grassi