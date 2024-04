Clubes entrerrianos en jaque por las tarifas de luz y gas

El costo de la luz y el gas en el CAE

Uno es el Club Atlético Estudiantes, que está preocupado por los incrementos significativos en las boletas de luz y gas que han recibido, lo cual afecta la economía de la institución y de los socios. Se han registrado aumentos del 300% en gas y 180% en luz en un mes, lo cual dificulta la capacidad de pago de los clubes. El club informó que deberá pagar un total de 16 millones de pesos entre luz y gas. La entidad cuenta con mucha actividad lo que conlleva consumo, pero la disparada de los precios encendió las alarmas.

estudiantes luz.jpg El club Estudiantes en alerta por el costo de la luz y el gas.

Los clubes están en contacto todos y algunos han tenido reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia para plantear esta problemática que requiere una atención del Estado.

El presidente del Club Atlético Estudiantes, Emilio Fouces, dijo en declaraciones: “Estamos, los clubes muy preocupados porque recibimos en estos días las boletas de los dos servicios que en nuestro caso son importantes ambos; y vienen con incrementos realmente muy significativos, muy desproporcionados y nos ha puesto a los clubes en una situación muy complicada sumada a toda la crisis general que venimos viviendo hace un tiempo; ya a un importante incremento de salario merecido obviamente por los trabajadores pero bueno, también el club debe responder a esos incrementos”,

“Ahora nos despertamos, nos desayunamos con las tarifas que han tenido un aumento a mi entender absolutamente desproporcionado más allá de que sea justificado o no, no me voy a meter en eso, creo que ha sido muy mal manejado porque uno tiene que establecer semejante golpe al bolsillo de todos los entrerrianos dentro de un contexto, de un plano, de una previsión de cómo van a ser para afrontarlo porque una cosa es emitir las facturas con un 180 en el caso de la electricidad y un 300 en el caso del gas pero hay que preguntarse que quién va a recibir esa factura, cómo va a ser para pagarlo yo veo que eso no lo tuvo en cuenta las autoridades de la empresa de energía o quienes sean los responsables de este aumento la verdad que no sé quiénes son”, agregó el dirigente.

“Los clubes estamos pasando una situación complicada. Los dos servicios (luz y gas) 16 millones de pesos. Realmente es una barbaridad para cualquiera. Los clubes no tenemos fines de lucro; los clubes somos instituciones destinadas a fomentar la formación de los jóvenes en el deporte, en la educación física nosotros no vendemos y compramos, estoy hablando de los clubes amateur, no vendemos y compramos nada”, completó.

“La verdad que es muy difícil trasladar de forma directa todos estos aumentos nosotros por ejemplo hemos tenido en materia salarial un incremento interanual del 268% en materia de luz y gas, no sé el interanual, pero te puedo decir esta última dobleta el 300% en gas, 300% y 180% en la luz en un mes, cuando para comparar con esos porcentajes que yo estoy estudiando el incremento de los empleados públicos de la provincia, que es una provincia la nuestra donde tiene un alto porcentaje de empleados públicos que hacen a la actividad económica de la provincia el incremento interanual fue el 180%, lo que la luz aumentó en un mes los empleados de la provincia lograron ese aumento en un año en su sueldo eso no lo han planificado”, dejó en claro el dirigente de la entidad Albinegra.

Echagüe otro club preocupado

La entidad recibió también otros altos costos en las últimas boletas. El presidente Gustavo Piérola dijo: “nos llegó boleta que pagábamos 300, 150, nos casi un millón de pesos. Ahí estamos viendo para empezar a ver una charla con los clubes para hacer una movida general. A los clubes lo estan castigando, a toda la sociedad, pero a los clubes que laburan para la sociedad que le estén haciendo esto. Vamos a organizar una movida grande”.

Preocupante

La primera reacción de la dirigencia de los clubes es aplicar reducciones de los horarios nocturnos de las actividades y dejar de participar en algunos torneos. Menos actividad en los son más chicos en la calle directamente porque la luz en los clubes se utiliza pura y exclusivamente para practicar deporte para iluminar las canchas de las distintas disciplinas. Sin lugar es una realidad preocupante para muchos.