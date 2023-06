Clima raro en Patronato: se convocó a un banderazo en redes sociales

Como se sabe, el miércoles a la tarde un grupo de hinchas ingresó a La Capillita con intenciones de "apretar" a los jugadores frente a los pésimos resultados logrados en la Copa Libertadores, pero en especial en el Torneo de Primera Nacional.

El directivo aclaró que a criterio de él, lo que ocurrió el miércoles en La Capillita fue una conversación no agresiva con los jugadores. "Algunos podrán entender que fueron apretados, otros que no. Lo que sabemos es que un grupo de personas que no sé bien quiénes son, ingresaron después que se retiró Otta y dialogaron en término no agresivos, para expresarles que no estaban conformes con el juego desplegado y los resultados".

Apriete en Patronato: versiones, interna y "lo que piensa la gente"

"Entiendo a todas las partes, a los que están enojados, a los que creen que se debe empezar rápidamente un ciclo nuevo con el técnico que se elija", indicó Molina para referenciar que en poco tiempo habrá novedades con la contratación del DT y su equipo de colaboradores: "Lo que pasa, es que hay muchos que están con contratos vigentes, por lo que se está viendo los que no tienen ninguna relación contractual", dando crédito a los comentarios de acercamientos con el exDT de Instituto, de Banfield y otros que se encuentran libre.

Molina recalcó: "En lo particular no tengo relación con nadie de la barra brava, y vamos a ajustar algunos detalles para mejorar la seguridad en los ingresos a las instalaciones, por los hechos que se conocieron públicamente".

Por último admitió que estaba al tanto de la convocatoria en las redes sociales para realizar un banderazo frente a Patronato. "Se que algo de eso había o se comentaba, pero hasta este momento nadie se acercó a las instalaciones para realizar una movida".

Se informó a UNO, que los que pretendieron realizar el banderazo, no había contado con el apoyo del grupo que domina la barra brava, y esto habría sido determinante, por el momento, para que no se expresara directamente el malestar del hincha.