Uno Entre Rios | Ovación | Claudio Echeverri

Claudio Echeverri es pretendido por Borussia Dortmund

El conjunto alemán le realizó una propuesta al Manchester City para llevarse a préstamo a Claudio Echeverri.

15 de agosto 2025 · 17:25hs
Aún no se sabe cómo continuará la carrera de Claudio Echeverri.

Aún no se sabe cómo continuará la carrera de Claudio Echeverri.

Borussia Dortmund elevó una propuesta al Manchester City para llevarse a préstamo al atacante argentino Claudio Echeverri, según informaron algunos medios ingleses. La oferta consiste en una cesión con opción de compra. El club alemán se posiciona como alternativa ante el desinterés de Roma y la reticencia del jugador a sumarse al Girona.

Manchester City aún no definió su postura. El City Group prioriza mantener al futbolista dentro de su estructura, mientras Pep Guardiola considera necesario que Echeverri sume experiencia en Europa antes de integrarse al primer equipo.

Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid.

Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid

Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi tras su lesión.

Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi tras su lesión

Desde su llegada en febrero, el ex River disputó minutos en la FA Cup, Premier League y Mundial de Clubes, donde marcó un gol antes de sufrir una lesión. Con esta oferta, Dortmund descarta avanzar por Facundo Buonanotte (Brighton).

¿Qué pasará con Claudio Echeverri?

El futuro de Echeverri en el Manchester City permanece incierto ya que en las últimas semanas se intensificó el interés de la Roma por el mediapunta argentino, no obstante, la llegada no se concretó y el jugador sigue sin poder salir del club inglés.

Según informó el diario italiano La Repubblica, el conjunto italiano consideraba al ex River como una alternativa viable para reforzar su ataque de cara a la nueva temporada.

Claudio Echeverri Borussia Dortmund Manchester City Pep Guardiola
Noticias relacionadas
Los jugadores del Liverpool y de fondo el mosaico de homenaje a Diogo Jota.

El emocionante recuerdo del Liverpool a Diogo Jota

Aldosivi y Belgrano no se sacaron diferencias en el inicio de la quinta fecha.

Aldosivi y Belgrano no se sacaron diferencias en el inicio de la quinta fecha

Los cuatro jugadores que busca recuperar Gallardo en River para la revancha con Libertad

Los cuatro jugadores que busca recuperar Gallardo en River para la revancha con Libertad

Mariano Werner en busca de un buen resultado en el autódromo de San Nicolás.

Mariano Werner buscará ganar la Etapa Regular en las camionetas

Ver comentarios

Lo último

Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid

Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid

Fallo favorable para Argentina en el caso YPF: podrá apelar sin entregar acciones ni activos

Fallo favorable para Argentina en el caso YPF: podrá apelar sin entregar acciones ni activos

Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi tras su lesión

Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi tras su lesión

Ultimo Momento
Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid

Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid

Fallo favorable para Argentina en el caso YPF: podrá apelar sin entregar acciones ni activos

Fallo favorable para Argentina en el caso YPF: podrá apelar sin entregar acciones ni activos

Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi tras su lesión

Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi tras su lesión

El Gobierno de Entre Ríos participó del Consejo Federal de Educación

El Gobierno de Entre Ríos participó del Consejo Federal de Educación

El emocionante recuerdo del Liverpool a Diogo Jota

El emocionante recuerdo del Liverpool a Diogo Jota

Policiales
Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Detienen a un hombre armado tras intentar huir de la policía en Paraná

Detienen a un hombre armado tras intentar huir de la policía en Paraná

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenía oculto en su casa quinta

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenía oculto en su casa quinta

Operativo cerca de una iglesia: secuestran dinero, drogas y un arma

Operativo cerca de una iglesia: secuestran dinero, drogas y un arma

Ovación
Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi tras su lesión

Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi tras su lesión

Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid

Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid

El emocionante recuerdo del Liverpool a Diogo Jota

El emocionante recuerdo del Liverpool a Diogo Jota

Aldosivi y Belgrano no se sacaron diferencias en el inicio de la quinta fecha

Aldosivi y Belgrano no se sacaron diferencias en el inicio de la quinta fecha

Los cuatro jugadores que busca recuperar Gallardo en River para la revancha con Libertad

Los cuatro jugadores que busca recuperar Gallardo en River para la revancha con Libertad

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos participó del Consejo Federal de Educación

El Gobierno de Entre Ríos participó del Consejo Federal de Educación

Llenar el changuito en Argentina: Entre Ríos, entre las provincias más accesibles

Llenar el changuito en Argentina: Entre Ríos, entre las provincias más accesibles

Paraná se prepara para una nueva edición de la Muestra de la Construcción

Paraná se prepara para una nueva edición de la Muestra de la Construcción

Habilitaron un tramo de la autovía 18 y reclaman una pasarela peatonal

Habilitaron un tramo de la autovía 18 y reclaman una pasarela peatonal

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos

Dejanos tu comentario