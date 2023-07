Ciclista va por el título de la APB ante Recreativo

El Verde, de ganar, sumará un nuevo título, en sus vitrinas. Pero no será sencillo porque Recreativo en su casa se hace muy fuerte y tiene el antecedente de haber ganado la serie semifinal luego de estar 0-1 con Estudiantes.

Para la segunda final se espera un gran marco de público como en el primer chico, donde se agotaron los ingresos.

Jugadores y entrenadores de ambos equipos anticiparon que la segunda final será distinta a la primera que terminó con un goleo muy bajo (63-46).

“Defensivamente cumplimos a rajatabla. Nos faltó más fluidez en ataque, creo que estuvimos atados sobre todo en el segundo tiempo. Nos faltó hilvanar más los pases, muchos piques para mi gusto y nos quedamos sin gol, pero lo controlamos con la defensa”, sostuvo el técnico de Ciclista Mariano Passadore.

FINAL Ciclista-Recreativo.mp4

El entrenador manifestó que la revancha será “más pareja” y adelantó que “ellos van a dejar todo y van a jugar al límite”. “Tenemos que reconocer que ellos tienen capacidad de reacción, luego de una serie adversa ante Estudiantes. No nos podemos confiar, tenemos que ver que podemos cambiar que detalles ajustar y será parejo”, analizó el entrenador.

Por el último, el DT, dijo que más allá de como se juegue “la intensidad y la defensa no se negocian. Podemos jugar horrible, pero somos un infierno para los rivales”, advirtió.

Por su parte, el jugador de Recreativo, Diego Faltoni, fue “concreto” y no anduvo con rodeos. “No jugamos como lo venimos haciendo. En un 50% porque defendimos como queríamos de hecho el puntaje que ellos hicieron no es un puntaje para poder ganar, pero en ningún momento pudimos conectar en el ataque.+ Cada uno jugó su partido y no pudimos conectar como equipo y dejamos de hacer eso que nos trajo a la final”, expresó el interno del elenco de calle Italia.

El pivote agregó además que en la revancha de hoy “van a volver a ser” y anticipó que “si bien va a ser dura” se tiene mucha fe. “Lo vamos a dar vuelta”, finalizó.

Una de las figura de Ciclista, Pablo Bogado, dijo que si bien “esto no terminó” siempre es fundamental “meter el primer punto”. “Ganar en casa era una de las cosas más importantes. Teníamos esa responsabilidad y lo hicimos bien. Ellos son un equipo competitivo, no se van a dar por vencidos, pero metimos un punto importante”, analizó Bogado.

El goleador del Verde dijo que cuando no salen las cosas en ataque “hay que estar duros en defensa”. “En ataque tenemos que estar más tranquilos porque siempre alguien va a aparecer”, mencionó el jugador.

Ciclista-Recreativo.jpg Ciclista fue más que Recreativo en el primer juego. UNO / Juan Manuel Hernández

Por su tiempo, el DT de Recreativo, Oscar Heis, dijo que fueron “muy desordenados” en ataque en el primer partido y dijo que su equipo “se olvido de jugar”. “Nos desesperamos por querer anotar o por querer resolver solos y nos olvidamos de jugar. Pudimos defender a un equipo como Ciclista que tiene gol en todas las manos. Lo dejamos en el tanteador que pretendíamos y nos faltó nuestra parte”, analizó el entrenador.

Heis destacó la intensidad de Ciclista, pero al mismo tiempo dijo que Recreativo encontró espacios por momentos. “Tiramos al aro y tuvimos un porcentaje muy bajo. Erramos muchos libres y perdimos muchas pelotas. Nos incomodaron en el segundo tiempo. pero insisto, nos olvidamos de jugar a lo que nosotros queremos”, mencionó.

El Cabezón dijo cree que se va a dar “otro partido” hoy en su casa y explicó los argumentos. “Hoy se notó mucho la ansiedad de jugadores que nunca habían jugado una final. Es una cancha en la Ciclista está acostumbrado a jugar finales, con otro temple y creo que vamos a bajar un poco los decibeles y vamos a hacer un buen juego”, sostuvo el entrenador que buscará el título luego de 60 años de postergación para el club.