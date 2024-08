Chapur logró su primera"pole" y Agustín Martínez fue tercero

La palabra de Chapur

“Hacer la pole en el ‘Gálvez’ es un sueño. Cuando vi que quedaban 20 segundos me dije que tenía que hacer otro intento, aunque me costara terminar en el lago, jeje … Fue una vuelta perfecta, no tenía ni un gramo más”, indicó Chapur en Campeones Radio, tras darle a Dodge su 1ª “pole” del año y la 2ª consecutiva en Buenos Aires.

Canapino, que está corriendo con un auto que utilizó José Malbrán en el TC Pista Mouras en 4 fechas de 2023, completó el “1-2” de los autos de la “vieja guardia”.”Yo quería apostar por la Chevy porque si bien los autos de nueva generación son muy superiores, el poco ‘drag’ y el balance aerodinámico que tiene la Chevy pueden ser beneficiosos en este circuito. Tuvimos fortuna, porque estamos con una falla que nos tiene a maltraer: es como que se queda sin combustible. Si no la solucionamos, mañana voy a tener que parar a la 3ª vuelta ”, explicó el “Titán”.