Las Panteras: las entrerrianas Melany Detzel, María Eugenia Martínez y Morena Kaplan fueron convocadas

Las entrerrianas Melany Detzel, María Eugenia Martínez y Morena Kaplan fueron convocadas por el entrenador del Seleccionado Argentino femenino de Vóley, Facundo Morando, para el encuentro amistoso que disputarán Las Panteras ante Bulgaria en mayo en la provincia de Santa Fe.

Con las oriundas de Aldea Spatzenkutter, Diamante y Paraná en el plantel, Argentina enfrentará en dos oportunidades al seleccionado europeo. El primer cruce fue programado para el 29 de mayo a partir de las 21 en el microestadio de Unión de Santa Fe. El segundo cruce será el 31 de ese mismo mes en el estadio de Newell´s de Rosario. Este juego se disputará a partir de las 19.30.