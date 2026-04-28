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Las Panteras: las entrerrianas Melany Detzel, María Eugenia Martínez y Morena Kaplan fueron convocadas

Las representantes entrerrianas formará parte de los encuentros que disputará Las Panteras ante Bulgaria en Santa Fe y Rosario.

28 de abril 2026 · 13:31hs
Melany Detzel

Melany Detzel, de Aldea Spatzenkutter, inicia el año en Las Panteras
La diamantina María Eugenia Martínez.

La diamantina María Eugenia Martínez.
La paranaense Morena Kaplan.

La paranaense Morena Kaplan.

Las entrerrianas Melany Detzel, María Eugenia Martínez y Morena Kaplan fueron convocadas por el entrenador del Seleccionado Argentino femenino de Vóley, Facundo Morando, para el encuentro amistoso que disputarán Las Panteras ante Bulgaria en mayo en la provincia de Santa Fe.

Con las oriundas de Aldea Spatzenkutter, Diamante y Paraná en el plantel, Argentina enfrentará en dos oportunidades al seleccionado europeo. El primer cruce fue programado para el 29 de mayo a partir de las 21 en el microestadio de Unión de Santa Fe. El segundo cruce será el 31 de ese mismo mes en el estadio de Newell´s de Rosario. Este juego se disputará a partir de las 19.30.

Micaela Vogel disputó con Las Panteras el Mundial de 2002 en Alemania.

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En la nómina figura nuevamente la sanjuanina Candelaria Herrera, quien fue operada de una lesión en la rodilla derecha en marzo del año pasado, y Anahí Tosi, de buen presente en Portugal.

Las Panteras convocadas

Armadoras

Victoria Mayer

Morena Chiappero

Catalina Rochaix

Melany Detzel

Renata Herrero

Emma Williner

Opuestas

Bianca Cugno

Anahí Tosi

Mora Pampin

Lara Martínez Casas

Puntas

Elina Rodríguez

Daniela Bulaich

Bianca Bertolino

Nicole Pérez

Martina Bednarek

Antonela Fortuna

Bernardita Aguilar

Gisela Otamendi

Lara Espeche

Morena Kaplan

Julieta Ruelli

Milena Margaria

Carmela Ríos

Julia Allub

Centrales

Bianca Farriol

Candelaria Herrera

Micaela Cabrera

Avril García

Martina Da Dalt

Victoria Matich

Julieta Sarmiento

Líberos

Agostina Pelozo

Victoria Caballero

María Eugenia Martínez

DT: Facundo Morando

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Las Panteras Melany Detzel María Eugenia Martínez Morena Kaplan
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