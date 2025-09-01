Uno Entre Rios | Ovación | Cha Roga

Cha Roga es el campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino

Cha Roga de Santo Tomé levantó el trofeo tras la segunda fecha del interuniones, disputada en Tilcara. Los Espinillos de Concordia finalizó segundo.

1 de septiembre 2025 · 16:46hs
Cha Roga celebró en la localidad de Sauce Montrull. 

Cha Roga celebró en la localidad de Sauce Montrull. 

Finalizó una nueva edición del Torneo Regional del Litoral Femenino. La segunda y última fecha se disputó en las instalaciones del Club Tilcara, donde Cha Roga de Santo Tomé, con las paranaenses Fiama Mattei y Valentina Ledesma, se consagró campeón. De esta manera, el representante de la Unión Santafesina de Rugby reconquistó la corona.

Subcampeón fue Los Espinillos de Concordia, elenco que, junto con el santotomesino, disputará el Campeonato Nacional de Clubes Femenino, que se desarrollará el 4 y 5 de octubre en Córdoba.

Echagüe de Paraná, el campeón de la edición 2024, finalizó tercero. Cuarto terminó Old Resian y quinto fue Caranchos.

