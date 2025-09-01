Cha Roga es el campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino

Cha Roga de Santo Tomé levantó el trofeo tras la segunda fecha del interuniones, disputada en Tilcara. Los Espinillos de Concordia finalizó segundo.

Finalizó una nueva edición del Torneo Regional del Litoral Femenino. La segunda y última fecha se disputó en las instalaciones del Club Tilcara, donde Cha Roga de Santo Tomé, con las paranaenses Fiama Mattei y Valentina Ledesma, se consagró campeón. De esta manera, el representante de la Unión Santafesina de Rugby reconquistó la corona.