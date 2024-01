Carucha, el mentor del resurgimiento de Sionista

Luego de perder su plaza en la máxima división del básquet argentino, la dirigencia decidió ponerle fin al deporte profesional. Una gran estructura que quedó casi vacía y que generó incertidumbre sobre lo que sucedería. Sin embargo un trabajo de hormiga por parte de gente estrechamente arraigada a la institución hicieron posible un resurgimiento.

Si hay alguien que está arraigado a Sionista es Alejandro Trevesse, quien pasó gran parte de su vida dentro de la institución. En distintos roles, sea como jugador, trabajando en las divisiones formativas o como un colaborador, vivió todos los ciclos del Centro: la llegada al profesionalismo, su ocaso y el renacer.

Carucha visitó la Redacción de UNO y contó cómo fueron esos años post Liga Nacional, el trabajo que debió realizar para levantar la institución y sus próximos objetivos.

“Cuando en Sionista tomaron la decisión de no participar en el básquet profesional quedó acéfalo de jugadores y se cerró ese año sin saber qué iba a pasar. Teníamos la libertad de quedarnos o irnos a otro club, y en 2017 me fui a Talleres donde me fue muy pero muy bien. En 2018 me llamaron de Sionista porque tenían ganas de hacer resurgir el básquet y dudé porque estaba trabajando en otra institución pero en Talleres, entendiendo lo que significa Sionista en mi vida, me dijeron que vuelva. Habían regresado muchos chicos que se habían alejado por tener poco lugar por el básquet profesional y empezamos a trabajar en un proyecto para levantar el club. La primera local, que había competido en 2017, no iba a seguir y no había tanto en U17 y U15 como para completar. Entonces decidimos organizar un campus de reclutamiento para mostrarle a la sociedad que Sionista estaba vivo, que había gente con ganas de trabajar y tuvimos más éxito del que esperábamos. Le dediqué gran parte de mi tiempo al club y valió la pena. Pudimos nutrir el semillero con chicos que se sumaron a los que ya venían trabajando y a partir de ahí empezamos a fortalecer nuestra base”, contó.

“El segundo paso que nos propusimos con Flavio (Sosa) fue consolidar nuestras categorías mayores –continuó su relato–, en las que no contábamos con jugadores para completar la plantilla. Justo coincidía con una muy buena camada que venía trabajando desde infantiles y que estaba en el momento justo para pasar a la Primera, que hubiera sido una lástima que llegasen por no contar con la división. Llamé a más de 60 jugadores invitándolos hasta que pudimos presentar la categoría. Queríamos formar una primera competitiva y demostrar una forma de trabajo con lo poco que teníamos, porque no nos habían quedado ni camisetas”.

Luego Caru contó que tras un 2019 más que fructífero la pandemia los complicó pero no impidió que el proyecto continúe: “Fue duro porque veníamos en crecimiento y nos frenó el envión, pero seguimos adelante como pudimos. Flavio me tiró la idea de jugar la Liga Provincial, lo dudamos pero hablamos con los dirigentes y nos dieron el visto bueno. En 2021 se jugó el certamen con burbuja sanitaria en el que hicimos una gran campaña y, paralelamente, logramos ascender a la A local después de varios años. Yo, que estaba dirigiendo la Primera tras la partida de Flavio a España, tenía ganas de seguir estando pero no como cabeza del grupo y sugerí el nombre de Pipi Vesco, que es un gran entrenador y conocedor del básquet local. Seguí como asistente de él y trabajando en las divisiones formativas”.

El resto es historia conocida. En 2022 Sionista se consagró campeón de la Conferencia II del Torneo Pre Federal y obtuvo la plaza para el Torneo Federal 2023, en el que llegó a cuartos de final.

A mediados del año pasado Alejandro debió dar un paso al costado para abocarse de lleno a una cuestión familiar que aún le demanda gran parte de su tiempo, por lo que no pudo ser parte de la nueva consagración de Sioni en el Pre Federal ante Ciclista, que le dio la clasificación al Torneo Federal 2024. Sin embargo las puertas de Sionista, su segunda casa, siempre estarán abiertas para Carucha, el mentor del resurgimiento.

Producción: Víctor Ludi.