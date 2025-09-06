Carmelo Retamar Brassesco se alista para el Mundial de Zerbín

El paranaense Carmelo Retamar Brassesco será parte de la Selección Argentina Sub 18 que competirá en el Mundial Juvenil de Bochas de estilo Zerbín, a disputarse en Turquía. La cita se disputará del 21 al 25 de octubre en la ciudad de Mersín. Allí, el joven entrerriano buscará revalidar su talento y sumar nuevas experiencias junto al equipo nacional con apenas 18 años.

La confirmación de la Selección Argentina llegó días atrás y ratificó lo que en el ambiente de las bochas ya era un secreto a voces: Retamar atraviesa un presente impecable y vuelve a ser citado para defender los colores del país. Lo hará en la categoría Sub 18, junto a Jeremías Soria, en una delegación que también incluirá a Renzo Farías y Daniel Bogado en la Sub 23. En total, serán cinco modalidades en cada división, donde la Albiceleste buscará meterse entre las potencias del planeta.

Carmelo Retamar Brassesco irá al Mundial de Bochas

Carmelo Retamar 1 Carmelo Retamar se alista para el Mundial de Zerbín UNOER/Alan Barbosa

El nombre de Carmelo saltó a la primera plana en septiembre de 2023, cuando con apenas 16 años se consagró campeón mundial Sub 18 en Argelia, en la modalidad de Tiro de Precisión. Fue un logro histórico: en la final superó por 7 a 1 a su rival y se llevó además dos medallas de bronce en otras disciplinas. Ese torneo lo marcó para siempre.

Pero Carmelo no se detuvo allí. A lo largo de 2024 siguió compitiendo en provinciales y nacionales, logrando títulos con la Asociación Paranaense y más tarde con la Asociación Seguiense, defendiendo los colores del club Ferro de Crespo. Ese recorrido lo llevó a consolidarse como referente juvenil en Argentina y a perfilarse como una de las grandes promesas de la disciplina.

En esta etapa previa al Mundial, Retamar decidió dar un paso importante en su formación: comenzó a trabajar con el preparador físico Emilio Belotti. Juntos iniciaron un proceso de seis meses de entrenamientos que combinaron trabajos específicos con rutinas de fuerza, resistencia y equilibrio.

Carmelo junto a Emilio, su preparador físico

Carmelo Retamar 2 Carmelo Retamar junto a su entrenador físico, Emilio Belotti. UNOER/ Alan Barbosa

En diálogo con UNO, el joven paranaense habló sobre su preparación, las expectativas para Turquía, el trabajo con su nuevo entrenador y el sueño de volver a subirse al podio mundial. “Venimos entrenando tres veces por semana, con mucha intensidad. La parte física es fundamental, no alcanza solo con tener buena muñeca para tirar, también hay que estar fuerte, con resistencia, porque hay pruebas que exigen correr cinco minutos sin parar. Estoy muy contento con este año, siento que será muy especial y vamos a buscar otra medalla de oro”, dijo en sus primeras palabras.

En relación al entrenamiento, su profesor, Emilio, confesó: “Es un desafío enorme para mí, porque nunca había entrenado a un jugador de bochas”. Enseguida, agregó: “Al principio me costó adaptaros ejercicios, pero con Carmelo fuimos encontrando la manera de potenciar su resistencia y su fuerza. Hoy lo veo muy bien preparado”.

El Mundial Sub 18 en Turquía será su última participación en esa categoría. Luego, Carmelo pasará a competir en torneos de Primera y en la categoría libre, donde ya se mide con jugadores consagrados. “Después del Mundial me queda el Provincial de Primera y, si todo sale bien, el Nacional. Es un salto grande porque hay jugadores de altísimo nivel, pero quiero seguir creciendo”, afirmó.

A su vez, comentó: “el nivel en Argentina es muy alto, hay jugadores muy buenos. Eso te motiva, porque sabés que tenés que exigirte para estar a la altura. Yo quiero representar de la mejor manera posible al país y a toda la gente que me apoya”.

Su objetivo inmediato está claro: dejar otra huella mundialista con la camiseta argentina. Y más allá de los resultados, lo que lo mueve es la pasión. “Este es el deporte que más amo. Siempre que pueda equilibrar estudios, familia y deporte, voy a seguir jugando a las bochas”.

Retamar no olvida a quienes lo acompañan en este recorrido. “Quiero agradecer a la Confederación Argentina, a los técnicos nacionales, a mi federación, al Club Ferro de Crespo y a Marcelo Bravo por todo este presente. También a la comisión directiva, al presidente Claudio Decham, a Germán Giménez y a su esposa. Sin su apoyo sería imposible cumplir con estos objetivos”.

Mundo distinto

El Zerbín, una de las modalidades internacionales de las bochas, tiene características muy diferentes a la bocha tradicional argentina. Cambian las dimensiones de la cancha, el peso y el material de las bochas, así como la intensidad del juego. Dentro de este estilo, Carmelo se especializa en el tiro progresivo, una disciplina que exige resistencia aeróbica y precisión durante cinco minutos ininterrumpidos.

Actualmente, el paranaense logra entre 45 y 47 lanzamientos efectivos en cada serie, un número competitivo a nivel internacional que buscará mejorar en Turquía. “El estilo Zerbín es muy distinto a las bochas que jugamos acá. Cambia todo: el peso de la bocha, la cancha, las disciplinas. En la prueba de Tiro Progresivo, por ejemplo, tenés cinco minutos para tirar sin parar y sumar la mayor cantidad de aciertos posibles. Hoy estoy entre 45 y 47 tiros, que es un buen número, y queremos seguir mejorando”, cerró.