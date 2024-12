Carmela Cocco y Lucas Miño se coronaron Campeones Sudamericano U18

Cocco se consagró campeona en la prueba de lanzamiento de martillo. La concordiense se subió a lo más alto del podio al finalizar la prueba con una marca extraordinaria de 66,16 metros. Este resultado no solo la posiciona como campeona, sino que también establece un nuevo récord nacional argentino y el récord del campeonato sudamericano, consolidando su lugar entre las grandes promesas del atletismo.

Tras un comienzo difícil con un intento nulo, Carmela alcanzó los 64.76 metros en su segundo lanzamiento, superando su propio récord nacional que había protagonizado en la 57° edición del Campeonato Nacional U18 que se llevó adelante a fines de septiembre en la pista del Centro de Educación Física N°3 Hugo Mario La Nasa de Concepción del Uruguay.

En el cuarto intento, sorprendió al ubicar el implemento de 3 kilogramos a 66.16 metros. De esa manera estableció la marca más alta en la historia del Sudamericano U18, que permanecía intacta desde 2014.

Detrás de la atleta de la Ciudad del Citrus se posicionó Kimberly Cristiny De Souza Assiz, de Brasil, con un registro de 64,40 metros. Mientras que la presea de bronce fue para Maria Laura Sales Correa, también de Brasil, quien culminó la prueba con una marca de 62,08 metros.

La emoción de Carmela Cocco

“Este torneo es el mejor de mi vida. Superé mi marca personal por casi un metro y medio. Todavía no caigo en lo que logré, pero estoy muy feliz y agradecida por el apoyo de mi familia y amigos”, expresó emocionada Carmela.

El ambiente en la jaula de lanzamientos estuvo cargado de emoción y camaradería. “Cuando hice los 66.16 metros, todas las competidoras me abrazaron y me felicitaron. Me encanta el compañerismo en el atletismo, creo que llevarse amigas y compañeras del deporte es lo mejor”, comentó.

El desempeño de Cocco en el Sudamericano U18 no solo reafirma su potencial como atleta de élite, sino que también proyecta a la Selección Argentina como un referente en el atletismo juvenil. “Ser campeona sudamericana era mi sueño. Esto es para mi familia, mis amigos y todos los que me alentaron”, expresó emocionada.

Con esta victoria y sus récords históricos, Carmela Cocco se posiciona como una de las mayores promesas del atletismo sudamericano. Su actuación en San Luis es un claro mensaje de que su carrera solo está comenzando.

Lucas Miño también hizo historia

Miño, por su parte, se alzó con el título en lanzamiento de disco. El oriundo de La Criolla se adjudicó la medalla de oro al finalizar la prueba con una marca de 51,26 . De esa manera el representante de la escuela municipal de atletismo de la Subsecretaria de Deportes, que en la temporada 2023 conquistó el título en los Juegos Mundiales Escolares 2023 en Brasil, demostró consistencia al superar nuevamente la marca de los 50 metros con el implemento de 1.5 kilogramos.

Nota Relacionada: Lucas Miño, el Gurí de La Criolla que conquistó el mundo

Detrás del entrerriano se ubicaron Alessandro Borges Soares, de Brasil, con una marca de 50,95 metros. Mientras que el bonaerense Alexis Velázquez completó el podio al finalizar la prueba con un registro de 49,67 metros.