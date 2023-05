Carmela Cocco aspira ingresar en el podio en Bogotá

En esta especialidad consiguió resultados con celeridad. En seis meses de preparación logró récord mundial de la categoría U16. A su vez clasificó a los Juegos Sudamericanos de la Juventud U18 que se llevó adelante el año pasado en Rosario. En 2022 también compitió en el Sudamericano de la categoría que se celebró en San Pablo, Brasil. En ambas competencias Coccó, como la llama su entrenador, se acercó al podio.

Observar de cerca los lugares de privilegio la llevó a progresar en su preparación. En el ámbito nacional dejó su huella en el Nacional U20 al finalizar en el segundo lugar. También se alzó con la medalla plateada en el Torneo Internacional ABP que se llevó adelante en Posadas, Misiones.

Este fin de semana Carmela buscará dar otro paso hacia adelante en su carrera. La lanzadora entrerriana integrará la delegación nacional que competirá en el Campeonato Sudamericano U20. La cita internacional se llevará adelante, del 19 al 21 de mayo, en Bogotá, Colombia.

El equipo nacional inició el lunes la concentración en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este miércoles la delegación Albiceleste se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por la tarde arribarán a la capital colombiana.

“Imagino que esta competencia será una locura, como cuando representé a la Argentina en 2022”, remarcó Carmela, en diálogo con Ovación.

Carmela Cocco Atletismo 2.jpg Carmela Cocco junto a su entrenador Tomás Chapelet, en el Sudamericano U18 que se desarrolló en 2022 en San Pablo, Brasil.

Con 16 años la concordiense será una de las más jóvenes del equipo nacional. “Desde el año pasado vengo participando en esa doble edad de diferencias. Lo bueno es que a los chicos que viajarán los conozco desde el año pasado porque muchos estuvieron en el Sudamericano U18 el año pasado. Ellos tienen buena onda. Se que no estaré sola y que no me costará integrarme porque son muy buena gente. También conozco a la chica que competirá conmigo. Conozco bastante la movida”, relató.

Carmela cursa el cuarto año del colegio secundario en el Colegio San Antonio. La etapa final de la preparación para el Sudamericano coincidió con el cierre del primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2023. “En el colegio me bancaron bastante. Me dieron la posibilidad de rendir después en algunas materias y de adelantar pruebas en otras. Estoy mejor que el año pasado ya que en 2022 me costó organizarme entre el colegio y el deporte y mis notas bajaron un poco. Ahora estoy más organizada y estoy logrando tener un balance entre el estudio y el deporte. El colegio entiende porque ya el año pasado vengo con esta modalidad”, describió.

Al momento de citar cuales son las metas trazadas para la cita continental, enunció: “Intentaré enfocarme de lleno en lo deportivo para competir bien, hacer una muy buena marca y acercarme el podio. La idea es disfrutarlo, poder estar enfocada, concentrarme, poder hacer las cosas bien. Podes descansar bien en la previa. Poder dormir que es lo más complicado en la previa de la competencia por la ansiedad que genera”, narró.

Con apenas 16 años Carmela afirma que maneja bien el temperamento al momento de ingresar a la jaula de lanzamientos. “Este año, que comencé bien desde lo competitivo, cambié bastante. El año pasado me ponía nerviosa al buscar marcas. Ahora voy a competir, hago la mía, entro más relajada. A veces me pregunto si estoy compitiendo o entrenando. Creo que esa es la clave”, interpretó.

Cocco se define como una atleta autoexigente. Manejar esta cualidad es uno de los desafíos internos. “Mi preocupación pasa cuando no tengo tiempo para hacer todo. Siempre soy de cumplir, soy muy autoexigente y cuando no me sale algo, me frustro bastante. Pienso que puedo hacer todo y es lo que quiero hacer día a día, estudiar tres, cuatro materias para la semana y eso es lo que me lleva al límite. Aunque ahora estoy más organizada. Estoy disfrutando más”, valoró.

Carmela Cocco Atletismo 3.jpg En octubre de 2021 Carmela Cocco inició su recorrido en el lanzamiento de martillo.

Siguiendo en la misma línea, añadió: “Disfrutar es clave en lo que hacemos, sobre todo porque el tiempo pasa volando. En el atletismo los años pasan muy rápido. A veces me pregunto porque no empecé a practicarlo antes. Comencé a lanzar en octubre de 2021 y a los seis meses estaba compitiendo en un torneo internacional en una categoría mayor, que no es poca cosa. Al observar todo lo que he vivido en este tiempo me doy cuenta de todo lo que he vivido”, cerró.