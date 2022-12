Carla González: "El año es de superación y logros".

“El balance de mi año es hermoso y ya se está terminando. Es de superación, de logros, de todo. Fue un año muy duro también. Lo arranqué súper fuerte al año con el tema entrenamiento, competencias, esfuerzo y preparación, pero cuando mejor estaba, en mi mejor momento me pasó en febrero que me quebré un dedo del pie y eso me frustró bastante porque me tiró abajo. La verdad creí que nunca iba a salir de esa. Si bien hice cosas y nunca paré, estaba muy frustrada y pensaba que no iba a poder volver para lo que yo estaba encaminada”, sostuvo la atleta y agregó: “Pero pude terminar con una buena recuperación que me llevó un mes y medio como mucho”.