Camila Sánchez: "El CrossFit mejora tu estilo de vida".

El CrossFit es el deporte que más crece en el mundo

Actualmente, podemos decir que hay un marcado crecimiento en nuestro país para esta disciplina, desde su aparición hace 9 años y en Paraná, cada vez hay más boxes, lo que la ha convertido en una práctica habitué para la comunidad.

En declaraciones a UNO, Camila Sánchez, oriunda de La Paz. Pero paranaense por adopción, se refirió a la evolución de esta actividad, sus beneficios y el cambio que le generó a su vida.

Consultada por el crecimiento del CrossFit en Entre Ríos, Camila expresó: “El Crossfit es una disciplina tan completa que veo como la gente comienza a elegirla, por ende, está creciendo en nuestra ciudad, provincia y el país”.

“Se está comenzando a conocer más por la publicidad que le damos las personas que elegimos el CrossFit. Y obviamente, cuando alguien comienza, se empieza a divulgar. Esto de mostrarlo como comunidad en pequeñas o grandes competencias, suma a que la población quiera conocer o probar la disciplina”, agregó.

La lógica del apoyo a un deportista indica que hay que dotarlo de un lugar y de un ámbito para entrenarse en condiciones óptimas. También que cuente con la asistencia de especialistas. Incluso la inserción en distintas competencias forma parte del acompañamiento hacia quienes se dedican a la práctica de cualquier disciplina. Esto, sostenido en un necesario aporte económico proveniente del Estado o del sector privado: “Falta más apoyo al deporte en general. No solo en el CrossFit, sino que en todas las disciplinas de actividad física. Siempre el atleta o deportista se esfuerza muchísimo para poder llegar a un objetivo y obtener un buen resultado”.

El CrossFit te ayudará a desarrollar tu disciplina, así como la motivación. También mejora la concentración y consciencia mental, ya que debes focalizarte mucho en cada entrenamiento: “Presenta muchas ventajas, tanto físicas, como psicológicas. Dentro de lo fisiológico, aumenta la resistencia y mejora la psicomotricidad. Es muy completo en fuerza, flexibilidad y resistencia. Del lado mental, depende de la persona y como se toma el entrenamiento o la forma de afrontarlo. Acá se presenta la motivación, concentración, aumenta las relaciones sociales (clases grupales), trabajo en equipo, reduce el nivel de estrés, genera autoconfianza y control sobre lo que uno hace o tiene que hacer. En resumen, mejora tu estilo de vida”.

Si quieres empezar a hacer ejercicio desde cero, lo primero a tener en cuenta es que hay que fijar un objetivo, es decir, mentalizarte si realmente quieres ejercitarte y qué meta deseas alcanzar con ello: “Lo primero son las ganas, hay que tener en cuenta que es una disciplina muy completa, soy partidaria que cualquier persona puede practicarlo, desde niños a adultos mayores, así mismo, personas que padecen alguna capacidad diferente”.

En términos generales se puede afirmar que existen dos categorías en CrossFit, la femenina y la masculina. Sin embargo, el nivel de competencia no solo puede medirse de acuerdo al sexo de la persona: “A nivel competencia es depende donde se realice y los parámetros o categorías que presente el evento. Determinar los tipos de categorías en CrossFit representa mucha importancia, tanto para los entrenadores, como para aquellos atletas que se disponen a trabajar esta modalidad de entrenamiento. Las categorías generales que se manejan son, escalada, avanzados, RX y élite. La diferencia que se presenta entre una y otra son algunos movimientos y destreza que requieran menor esfuerzo al momento de ejecutar los ejercicios”.

Cami recordó sus primeros pasos en el deporte: “Conocí este tipo de entrenamiento en mi ciudad natal, La Paz, Entre Ríos. Pero no le podía dedicar mucho tiempo por temas económicos, de estudio y laborales. Al poder tener una mejor organización, después de recibirme de profesora, fui tratando de hacerme el tiempo para poder entrenar”.

“Siempre hice actividad física, desde pequeña. Pero elegí el CrossFit, porque es lo que me divierte, lo que me hace feliz y me llena el alma. Me prepara día a día para afrontar la vida en todos los ámbitos”, siguió.

Los entrenadores tienen esa responsabilidad de liderar y motivar. No es nada fácil, pero es una tarea muy gratificante: “Lo más difícil es cuando la persona se ciega en el no puedo y lo mejor, aparte de que lo tomen como un estilo de vida, es mi felicidad de ver el progreso positivo”.

Por último, Sánchez, invitó a todos y todas a participar de esta actividad: “Probá y después tomá la decisión de si seguir o no. Pero les aseguro que es lo mejor, esta disciplina es tan dinámica, que jamás de vas aburrir y sobre todo, trabaja mucho con el esfuerzo para cumplir un objetivo”.

Producción periodística: Gerónimo Flores.