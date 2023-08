Bruno Heit, convocado para un Trial de Los Pumas 7

Embed

Heit fue uno de los mejores jugadores del Torneo Regional del Litoral de rugby 2023, certamen que tuvo al CAE como campeón luego de vencer en la final a Gimnasia de Rosario. El paranaense fue precisamente el que liquidó ese pleito con dos penales en los minutos finales del encuentro que se desarrolló en Sauce Viejo.

“La verdad es que no me lo esperaba, me entere por la gente del club y me dio mucha alegría. Así que ahora estoy con muchas ganas de disfrutar de una experiencia que será única. Todavía no se mucho de cómo será la actividad, pero el hecho de estar en Casa Pumas es sin dudas algo increíble. Además voy a tener la posibilidad de medirme con jugadores importantes y eso me entusiasma”, afirmó el paranaense.

De esta forma, el Albinegro tendrá un nuevo jugador en el radar de Los Pumas 7, equipo donde ya tuvo varias convocatorias y con buen suceso Franco Rossetto.

Heit fue parte del triunfo de Estudiantes el sábado ante Curne de Resistencia por la primera fecha del Torneo del Interior A.