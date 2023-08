El árbitro es una figura importante en el deporte desde la función de juez. En el fútbol es parte inseparable de la actividad y sus decisiones inciden en el desarrollo del juego, incluso pueden llegar a determinar el resultado de un encuentro. Por eso, para ser un buen árbitro se necesita de fuerza mental o preparación psicológica, esas cualidades sumadas a sus valores son las que hicieron que la AFA posara sus ojos en la joven oriunda de Concordia, convirtiéndola en la primera mujer árbitra de dicha localidad en firmar un vínculo con la casa madre del fútbol argentino.

En declaraciones a UNO, Brisa Zapata, se refirió a sus inicios, su presente y su futuro en el mundo del arbitraje profesional.

“Me inicié por mi papá, y justo ese año, en 2019, arranqué la carrera del Profesorado de Educación Física, que ya voy por el último año, y para generar un ingreso más mi papá me dijo si quería arrancar”, comenzó.

“Mi primer partido fue en una Sub 13 y Sub 15 en Wanderers. Me acuerdo que me costó un montón ubicarme, posicionarme en la cancha y tomar algunas decisiones, estaba re perdida. Pero fue muy gracioso, para el recuerdo”, agregó.

Brisa Zapata.jpeg Brisa Zapata pasó del sueño a la realidad.

En cuanto a la adaptación al ambiente del fútbol, Brisa dijo: “Adaptarme en el ambiente me costó bastante, porque al ser mujer y la hija de Jorge Zapata, como que estaba más expuesta. Me costaba un poco manejar el tema de los gritos y de la violencia que se maneja en todo el folclore del fútbol y sobre todo acá en Concordia, pero bien, después ya pude manejar mi temperamento y me pude desenvolver bien”.

La familia, como sostén, es muy importante en la toma de decisiones: “Mi familia siempre me acompañó, jamás tuve un comentario negativo. Pero el que siempre estuvo más presente, porque lo vive, lo vivió y siempre compartimos mucho, es mi papá. Yo creo que sin él, en cuanto a la contención o la empatía, no sé si hubiese seguido”.

Brisa inició su recorrido por la Liga Concordiense de Fútbol: “Solamente dirigí la liga local en cuanto a torneos de liga. He estado en provinciales de futsal y en la Copa Entre Ríos”.

Llegar a AFA no es un camino fácil, tanto árbitros como jugadores deben sortear varios obstáculos a lo largo de ese recorrido: “La verdad que mi llegada a AFA no me la esperaba. Pero siempre fui muy disciplinada en lo que es entrenar y también estudiar las reglas, y yo creo que por ahí viene la luz que me iluminó para entrar y tener esa posibilidad. Se dio súper rápido y ahora lo estoy viviendo con mucha responsabilidad”.

Brisa Zapata, de apenas 23 años, tiene una larga trayectoria por delante y más objetivos por cumplir en su carrera: “Mi mayor sueño es hacer una gran carrera, donde me toque, en el torneo que me toque y al nivel que me toque. Obviamente que el sueño de todo árbitro es estar en un mundial”.

Aunque hoy el fútbol atraviesa un proceso distinto en cuanto a la inclusión de la mujer, se siguen estableciendo diferencias. Ya sea en el trato o las condiciones laborales: “Yo siempre considero que con respeto y con valores establecidos se pueden lograr grandes cosas, lejos de la violencia, muy lejos. Soy partidaria de eso, que el arbitraje femenino recién arranca, está creciendo un montón y a nivel local también, hay muchas compañeras muy buenas en la provincia y creo que más allá de que Paula Eisenacht de la Liga de Nogoyá y yo, de la liga local, hayamos sido las primeras dos árbitras en estar en relación de dependencia con AFA, esto recién empieza y abre muchísimas puertas. Es una carrera súper linda y se disfruta tanto el deporte desde lo arbitral, que no podría definirla, porque se siente y hay que vivirla. Y las que quieran arrancar, que no duden en probar al menos”.

Producción periodística: Gerónimo Flores.