Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Brian Bustos protagonizó una gran temporada en Ecuador. Se incorporó a Platense, equipo con el que disputará el Torneo Apertura y la Copa Libertadores

A los 29 años el arquero entrerriano Brian Bustos buscará cumplir el sueño de debutar en la Primera División del fútbol argentino. Tras disputar una gran temporada en Deportivo Cuenca de Ecuador el oriundo de Larroque se sumó al plantel de Platense, equipo que disputará el Torneo Apertura de la Liga Profesional y la Copa Libertadores de América.

Bustos llegó al Calamar en condición de libre desde Deportivo Cuenca de Ecuador, donde completó una destacada actuación que llamó la atención de varios clubes. En 43 partidos con la camiseta del conjunto ecuatoriano, el entrerriano mantuvo su valla invicta en 16 oportunidades, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales para que el equipo registrara una de las defensas menos vencidas del campeonato. Además, contribuyó a la clasificación del Deportivo Cuenca a la Copa Sudamericana 2026.

es nuevo jugador de Platense ✔️ El arquero llegó en condición de libre tras su paso por Deportivo Cuenca. ➡️ Más información: https://t.co/c3mkYupOVo #́ pic.twitter.com/014q4yFPrQ

Tras esa gran experiencia, el larroquense no solo buscará consolidarse como titular en uno de los últimos campeones del fútbol argentino, sino que tendrá la oportunidad de vivir su primera experiencia internacional en la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Con la ilusión intacta y los guantes listos, Brian Bustos se prepara para escribir un nuevo capítulo en su carrera deportiva, defendiendo los colores de Platense en un año que promete grandes emociones.

La carrera de Brian Bustos

El Pulpo, como se lo conoce, realizó categorías formativas en Newell´s de Rosario. Con la Lepra se coronó campeón del Torneo de la División Reserva y formó parte del banco de suplentes en un juego que disputó el primer equipo del Parque de la Independencia bajo la conduccion técnica de Juan Pablo Vojvoda.

tras la salida de la Lepra comenzó con una recorrida por varios clubes del ascenso: San Martín de Mendoza -donde no alcanzó a debutar-, Atlético Carcarañá -tampoco atajó-, hasta que llegó Gimnasia de Concepción del Uruguay, en el Torneo Federal A, donde tuvo dos años atajando casi 80 partidos.

De ahí se fue a Mitre de Santiago del Estero hasta desembarcar en San Telmo, que estuvo al borde de lograr el campeonato con una gran actuación. Su buena producción en el Candombero le permitió arribar a Ecuador, donde fue uno de los puntos altos de Deportivo Cuenca, equipo con el que clasificó a la Copa Sudamericana.

La pelea por custodiar el arquero de Platense

El arco de Platense quedó vacante tras la salida de los dos futbolistas que custodiaron la valla en el Torneo Clausura 2025: Andrés Desábato y Federico Losas. Bustos competirá junto a Nicolás Sumavil, quien regresó al Calamar tras su paso por Tristán Suárez, y Matías Borgogno, quien acordó su llegada al conjunto de Vicente López tras una gran actuación en San Martín de San Juan.