Brasil lo perdonó y Venezuela sacó un puntazo en Maturín

La selección de Brasil parece no poder encontrar su rumbo y, después de haber logrado dos victorias en la última doble fecha, se tuvo que contentar con un empate por 1-1 ante Venezuela, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026.

Desde el inicio, el Scratch parecía más decidido a romper el cero en el marcador. Así, la acumulación de chances en favor del equipo de Dorival Junior se hacía presente, incluso con un remate en el palo de Vinicius que, tras el rebote, Gerson no pudo enviar al fondo de la red.

Venezuela resistía, pero los errores desde el fondo en Brasil le presentaban oportunidades. Sin embargo, la falta de puntería también se hizo presente en la Vinotinto que, si no se encontraba con la humanidad de Ederson, tampoco le embocaba al arco. De todas maneras, el primer tiempo era de ida y vuelta y los 22 jugadores dentro del campo de juego entretenían a los presentes.

La igualdad finalmente se rompería sobre el final del primer tiempo, de la mano de un potente tiro libre de Raphinha a los 42 minutos que logró engañar a Rafael Romo, quien no logró contener el remate a pesar de que el mismo fue hacia su palo. La reacción de los locales no tardó en aparecer y un centro frontal encontró a Salomón Rondón, pero el capitán del equipo de Fernando Batista no pudo rematar con comodidad y su intento quedó en las manos de Ederson.

El vértigo persistió en el segundo tiempo ya que, antes del minuto de juego, Telasco Segovia conectó un lindo centro atrás de Jefferson Savarino para romperle el arco a Ederson y poner las cosas 1-1 en el marcador, para el delirio de los hinchas locales. La alegría, sin embargo, duró poco ya que, a los 13 minutos, una infracción sobre Vinícius en el borde del área fue sancionada con un penal -VAR mediante- para Brasil. De todas maneras, para fortuna del equipo del Bocha Batista, el delantero de Real Madrid malogró su intento desde los 12 pasos y también en el rebote, luego de que Romo evite la caída de su valla.

La expulsión de Alexander González sobre el final del partido amagó con generar espacios para que Brasil encuentre la victoria, pero poco tiempo quedaba en el reloj para que el Scratch consiga el gol de la diferencia. Así, las cosas terminaron 1-1 en Maturín, un empate que dejó a Brasil en el tercer puesto de las Eliminatorias con 17 unidades, mientras que Venezuela se consolida, momentáneamente, en el 7° puesto con 12 unidades, en zona de repechaje.

Lo que sigue para Brasil y Venezuela

Ahora, el equipo de Batista vistará a Chile el próximo 19 de noviembre para cerrar la doble fecha, mientras que los brasileños recibirán a Uruguay en el último partido de la jornada, el mismo día.