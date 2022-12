Bomba: Juanfer Quintero no volvería a River.

La CD no encuentra la manera de enviarle dólares al exterior para pagarle el salario a Juanfer Quintero. Si se los depositan en Argentina, se les encarece muchísimo el gasto por el tipo de cambio.

Si bien en la CD no consideran descabelladas las pretensiones del colombiano, hay un contexto que incide de manera decisiva en las finanzas: como Juan Fernando Quintero ya es considerado residente fiscal en Argentina por habitar desde hace un año en el país, el Banco Central no permite que se le pague en dólares y no existe vehículo para abonarle en el exterior.