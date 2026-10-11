Bocanada de aire en el Grella: Patronato le ganó a Güemes y lo condenó al descenso

El Rojinegro se impuso en el Grella por la fecha 33 de la Primera Nacional, con goles de Hernán Rivero y Gonzalo Salega. Patronato se despega de la zona roja.

Patronato consiguió este domingo una victoria fundamental en su lucha por mantener la categoría. En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el conjunto paranaense derrotó por 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero, por la fecha 33 de la Primera Nacional, y le dio un golpe definitivo a su rival, que descendió al Federal A tras una campaña que no le permitió revertir su situación.

Con goles de Hernán Rivero y Gonzalo Salega, ambos ingresados en el segundo tiempo, el equipo dirigido por Marcelo Fuentes encontró la eficacia que le había faltado durante la primera mitad y se quedó con tres puntos de enorme valor en el tramo decisivo del campeonato.

El triunfo le permitió al Rojinegro alcanzar los 37 puntos, supera por un punto a Nueva Chicago (que perdió este domingo) y quedar a cuatro unidades de Chacarita, en una pelea por la permanencia que todavía exige sumar en las fechas restantes. El próximo compromiso será el sábado, desde las 15, cuando visite a Tristán Suárez.

Patronato dominó en el Grella, pero le faltó precisión

Desde el comienzo, Patronato asumió el protagonismo y buscó imponer condiciones ante un Güemes que llegó a Paraná con la necesidad de sumar para sostener sus posibilidades de permanencia.

El equipo local manejó la pelota, presionó en campo contrario y aprovechó algunas imprecisiones del conjunto santiagueño en la salida. Sin embargo, pese a su superioridad territorial, le costó encontrar los caminos para generar situaciones claras frente al arco defendido por Leandro Finochietto.

Valentín Pereyra y Juan Pablo Barinaga fueron algunas de las alternativas que encontró el Rojinegro para intentar lastimar a una defensa visitante que se mostró cautelosa y priorizó mantener el cero.

La ocasión más clara de la primera etapa llegó a los 20 minutos, cuando Santiago Piccioni sacó un remate que salió mordido y pasó cerca del arco de Güemes. La acción reflejó el dominio del conjunto paranaense, aunque también dejó en evidencia su falta de precisión en los metros finales.

Patronato continuó buscando mediante centros y avances por los costados, pero no consiguió traducir sus aproximaciones en goles. Güemes, por su parte, se replegó y tuvo escasa presencia ofensiva, por lo que el primer tiempo terminó sin goles.

Hernán Rivero entró y abrió el camino del triunfo

En el inicio del complemento, Güemes intentó adelantarse y jugar de igual a igual, consciente de que necesitaba cambiar la historia. Sin embargo, Patronato respondió rápidamente y tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja.

A los pocos segundos, Gonzalo Salega, que ingresó para disputar el segundo tiempo, quedó mano a mano con Finochietto. El arquero visitante respondió con una gran intervención y evitó la caída de su arco.

La acción renovó el impulso del Rojinegro, que volvió a tomar el control del encuentro y encontró en Salega y Pereyra dos alternativas para generar peligro.

Marcelo Fuentes movió el banco de suplentes y mandó a la cancha a Hernán Rivero. El delantero respondió de inmediato: aprovechó su oportunidad y convirtió el 1 a 0, desatando el festejo de los hinchas en el Grella.

El gol significó un desahogo para Patronato, que había hecho méritos para ponerse en ventaja durante buena parte del partido, pero necesitaba concretar su superioridad para encaminar una victoria indispensable.

Salega sentenció el partido y Güemes descendió

Con la desventaja, Güemes salió a buscar el empate porque necesitaba un resultado positivo para sostener sus esperanzas de permanencia. El conjunto santiagueño adelantó sus líneas, aunque no encontró respuestas futbolísticas para poner en aprietos a Patronato.

El Rojinegro, por su parte, retrocedió algunos metros para proteger la ventaja y apostó a aprovechar los espacios que dejaba su rival. Esa postura le permitió resistir los intentos visitantes, aunque también lo obligó a mantenerse atento ante cualquier avance.

La tranquilidad definitiva llegó a los 34 minutos del segundo tiempo. En una contra, Gonzalo Salega volvió a demostrar su importancia y marcó el 2 a 0 para sellar el resultado en el estadio Grella.

El segundo tanto desató el festejo en las tribunas y terminó de encaminar una victoria que Patronato necesitaba para alimentar sus esperanzas de seguir en la Primera Nacional.

Para Güemes, en cambio, el desenlace fue definitivo. La derrota en Paraná confirmó su descenso al Federal A, luego de una temporada en la que no consiguió los resultados necesarios para sostenerse en la segunda categoría del fútbol argentino.

Un triunfo que renueva las esperanzas del Rojinegro

Patronato cumplió con su objetivo y consiguió tres puntos de enorme importancia en la recta final del campeonato. Después de una primera mitad en la que dominó sin poder convertir, encontró las soluciones desde el banco de suplentes y construyó una victoria que le permite mirar con algo más de optimismo la lucha por la permanencia.

Los ingresos de Rivero y Salega resultaron determinantes: uno abrió el marcador y el otro participó de manera decisiva en el desarrollo del complemento antes de sentenciar el encuentro con el segundo tanto.

Con 37 unidades, el conjunto paranaense sigue obligado a sumar en las últimas jornadas para alejarse definitivamente de la zona comprometida. El próximo desafío será frente a Tristán Suárez, el sábado a las 15, en condición de visitante.

En el Grella, Patronato hizo su parte, celebró una victoria clave y dejó a Güemes sin posibilidades de evitar el descenso. Ahora deberá sostener este impulso para afrontar las fechas decisivas con la permanencia como principal objetivo.

Síntesis

Patronato: 2.

Güemes de Santiago del Estero: 0.

Goles: Hernán Rivero y Gonzalo Salega, ambos en el segundo tiempo.

Árbitro: Federico Benítez.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Próximo partido: Tristán Suárez vs. Patronato, el sábado a las 15.

Formación de Patronato: Alan Sosa; Fernando Evangelista, Walter Rueda, Santiago Piccioni y Franco Meritello; Valentín Pereyra, Juan Pablo Barinaga y Augusto Picco; Renzo Reynaga, Franco Soldano y Tomás Attis. DT: Marcelo Fuentes.

Formación de Güemes: Leandro Finochietto; Facundo Melillán, Matías Martínez, Facundo Rizzi y Rodrigo Arnay; Alan González, Iván Ortigoza, Julián Juárez y Gianfranco Baier; Ciro Leineker y Gian Luca Pugliese. DT: Mario Gómez.