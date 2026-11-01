SMN: lluvias y tormentas el domingo y cielo nublado para el lunes

El pronóstico del SMN anticipa tormentas para el domingo en Entre Ríos, mientras que el lunes estará nublado, con temperaturas máximas de hasta 27 grados.

Pronóstico en Entre Ríos: tormentas el domingo y cielo nublado para el lunes.

Pronóstico en Entre Ríos: tormentas el domingo y cielo nublado para el lunes.

El primer fin de semana de noviembre está marcado por condiciones de inestabilidad en las principales ciudades de Entre Ríos. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 1 de noviembre se esperan tormentas en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 25 y 26 grados.

Para el lunes 2 de noviembre, el organismo nacional anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas, con cielo nublado en las cuatro localidades y un leve aumento de las temperaturas máximas, que podrían alcanzar los 27 grados.

Domingo con tormentas en las principales ciudades

En Paraná, el SMN pronostica una jornada de domingo con tormentas, una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 26. Las condiciones de inestabilidad también se extenderán a Concordia, donde se prevén registros térmicos idénticos, con valores entre los 19 y 26 grados.

En Concepción del Uruguay, el pronóstico indica tormentas y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 25 grados. Un panorama similar se espera para Gualeguaychú, donde la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 25.

De esta manera, las cuatro ciudades compartirán un escenario de inestabilidad durante el domingo, con temperaturas relativamente similares en distintos sectores del territorio entrerriano.

Pronóstico en Entre Ríos: tormentas el domingo y cielo nublado para el lunes.

Lunes nublado y con máximas de hasta 27 grados

Para el comienzo de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo nublado en las principales localidades de la provincia, sin tormentas indicadas en los datos del pronóstico suministrado.

En Paraná, la temperatura mínima descenderá a 16 grados, mientras que la máxima llegará a los 27. En Concordia se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 27.

Por su parte, Concepción del Uruguay tendrá temperaturas de entre 16 y 26 grados, al igual que Gualeguaychú, donde se anticipa una jornada nublada con idénticos registros.

Recomendaciones ante la inestabilidad

Frente a la posibilidad de tormentas durante el domingo, se recomienda consultar las actualizaciones del SMN antes de realizar actividades al aire libre, especialmente si se producen cambios en las condiciones del tiempo.

El pronóstico para el lunes muestra una evolución hacia jornadas de mayor nubosidad, con temperaturas máximas ligeramente superiores a las previstas para el domingo.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).