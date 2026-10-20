Boca le gana al Vasco da Gama en el Maracaná y por ahora hay penales

Boca visita al Gigante da Colina en Río en busca de revertir el 0-1 de la ida y de alcanzar la final. Están 2 a 1 en el segundo tiempo.

Boca Juniors dio un golpe de autoridad en el estadio Maracaná de Río de Janeiro ante Vasco da Gama: le alcanzaron 33 minutos para revertir la serie de semifinales de la Copa Sudamericana. El triunfo parcial 2-0 con los goles de Lautaro Di Lollo (3′) y Miguel Merentiel (33’) dejaron atrás el 0-1 de la ida en Buenos Aires, y expusieron la gran etapa que jugó el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El Xeneize está a 45 minutos de volver a una final internacional después de tres años. La otra semifinal tiene a Atlético Mineiro y Montevideo City Torque como protagonistas, que jugarán la revancha este miércoles desde las 19 (hora argentina) con ventaja 3-0 en favor de los brasileños.

Minuto a minuto

72 MINUTOS: ¡SE SALVÓ BOCA JUNIORS!

El remate de Brenner Marlos en la puerta del área se marchó muy cerca del palo izquierdo de la visita.

65 MINUTOS: ¡GOL DE VASCO DA GAMA!

El Gigante de la Colina aprovechó la merma física de Boca Juniors para someterlo en el complemento, pero le costaba ser eficaz en los últimos metros hasta que José Luis Rodríguez realizó un derechazo de volea en el área para anotar el descuento.

61 minutos: nuevo intento del dueño de casa

Alan Lescano probó suerte a distancia con un potente zurdazo desviado.

60 minutos: Bruno Duarte sacudió de media vuelta

El centrodelantero del Vasco da Gama resolvió con un disparo en la puerta del área que se marchó por encima del travesaño.

55 MINUTOS: ¡ENTRÓ LEANDRO PAREDES!

El volante se recuperó a contrarreloj de una lesión y reemplazó a Rodrigo Battaglia en Río de Janeiro. Los brasileños también movieron el banco con el ingreso de José Luis Rodríguez por Paulo Henrique.

55 MINUTOS: ¡ENTRÓ LEANDRO PAREDES!

El volante reemplazó a Rodrigo Battaglia.

49 minutos: centro a las manos de Montero

El envío de Alan Lescano desde un tiro libre no tuvo dirección y la pelota fue al cuerpo del arquero.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en Vasco da Gama: Brenner Marlos y Marino Hinestroza por Adson y David.

39 minutos: Thiago Mendes, amonestado

El mediocampista del Vasco da Gama recibió la amarilla por un manotazo sobre Sebastián Villa.

33 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

El Xeneize volvió a quedar frente al arquero de Vasco da Gama, y ahora Miguel Merentiel no perdonó para sellar el 2-0 en Río de Janeiro.

32 MINUTOS: ¡VILLA FALLÓ UN MANO A MANO!

El colombiano demoró en la definición frente a Léo Jardim y su disparo fue bloqueado por un rival.

26 minutos: se despertó el local

Luego de un tramo sin llegadas a los arcos, Thiago Mendes capitalizó un córner izquierdo y resolvió con un cabezazo cruzado, que se perdió a centímetros del palo derecho de Álvaro Montero.

21 minutos: el Xeneize apuesta a las corridas de Sebastián Villa y Leonel Flores

El extremo colombiano ofrece una mejor imagen que la de su compañero porque explota su velocidad sin problemas a las espaldas de los defensores, aunque le cuesta finalizar los ataques. Por otro lado, el juvenil de las Inferiores todavía no se puede imponer en los duelos contra Paulo Henrique y pierde la pelota con facilidad.

11 minutos: Thiago Mendes sacudió a distancia

El volante brasileño se hamacó desde la banda izquierda hacia el medio y realizó un derechazo desviado.

6 minutos: respondió Vasco da Gama

El Gigante de la Colina aprovechó el mal retroceso de su rival a la salida de un tiro de esquina para acercarse a la valla de Montero, pero finalmente la defensa de Boca Juniors despejó la pelota en el área chica.

5 MINUTOS: ¡FLORES ESTUVO A CENTÍMETROS DEL SEGUNDO!

El juvenil recibió un pase de lujo por parte de Miguel Merentiel y fue anticipado por un defensor antes de sacar su remate.

3 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Lautaro Di Lollo se impuso en las alturas tras un centro de Lautaro Blanco desde el córner izquierdo y el zaguero central ejecutó un testazo cruzado para vencer a Léo Jardim.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

La formación de Boca vs. Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de Vasco da Gama vs. Boca, por la Copa Sudamericana

Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte y David. DT: Pedro Emanuel.