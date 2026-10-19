Los estudios confirmaron que el volante sufrió una lesión muscular con Belgrano y tendrá, de mínima, tres semanas de recuperación.

La alegría por la goleada a Belgrano en Córdoba no pudo ser total para River: Fausto Vera salió lesionado y generó un dolor de cabeza inesperado en el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio de cara a la seguidilla final del Torneo Apertura, incluida el Superclásico con Boca. El mediocampista no llegó a disputar ni 15 minutos en cancha, tuvo que ser reemplazado y este lunes los estudios confirmaron que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho.

El volante central, que estuvo en el banco de suplentes por primera vez en el breve ciclo del León, ingresó al campo de juego en el segundo tiempo en reemplazo de Tobías Andrada y apenas pudo intervenir en un puñado de acciones hasta arrojarse al césped producto de un tirón en el posterior.

Tras una aceleración en la mitad de la cancha, Vera pasó la pelota hacia el costado e inmediatamente se tocó el isquiotibial. Acto seguido, se lanzó al piso y le hizo gestos a Ponzio para que hiciera el cambio en River.

Fausto Vera se desgarró y River lo pierde para visitar a Boca

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Salvo en Córdoba, Vera había sido titular en los seis partidos anteriores de la era interina de Ponzio. El 5, cuyo contrato a préstamo finaliza en diciembre y River deberá decidir si hace uso de la opción de compra (4 millones de dólares a Atlético Mineiro), finalmente tiene una lesión muscular en el isquiotibial y tendrá para alrededor de tres semanas de recuperación.

Confirmado el desgarro, es un hecho que el futbolista de 26 años se perderá lo que resta de la fase regular del Clausura. Es decir, el próximo partido con Racing, la visita a Boca en La Bombonera y la última fecha ante Aldosivi.

El destino, otra vez, le jugó una mala pasada a Vera en la previa del Superclásico: ya se había perdido el cruce anterior contra el rival de toda la vida, en aquel entonces por un esguince de rodilla frente a Carabobo días antes.