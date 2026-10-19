Uno Entre Rios | Ovación | Fausto Vera

Fausto Vera se desgarró y River lo pierde para visitar a Boca

Los estudios confirmaron que el volante sufrió una lesión muscular con Belgrano y tendrá, de mínima, tres semanas de recuperación.

19 de octubre 2026 · 17:20hs
Fausto Vera se desgarró y River lo pierde para visitar a Boca

Fausto Vera se desgarró y River lo pierde para visitar a Boca

La alegría por la goleada a Belgrano en Córdoba no pudo ser total para River: Fausto Vera salió lesionado y generó un dolor de cabeza inesperado en el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio de cara a la seguidilla final del Torneo Apertura, incluida el Superclásico con Boca. El mediocampista no llegó a disputar ni 15 minutos en cancha, tuvo que ser reemplazado y este lunes los estudios confirmaron que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho.

El volante central, que estuvo en el banco de suplentes por primera vez en el breve ciclo del León, ingresó al campo de juego en el segundo tiempo en reemplazo de Tobías Andrada y apenas pudo intervenir en un puñado de acciones hasta arrojarse al césped producto de un tirón en el posterior.

Tras una aceleración en la mitad de la cancha, Vera pasó la pelota hacia el costado e inmediatamente se tocó el isquiotibial. Acto seguido, se lanzó al piso y le hizo gestos a Ponzio para que hiciera el cambio en River.

Fausto Vera se desgarró y River lo pierde para visitar a Boca

Fausto Vera se desgarró y River lo pierde para visitar a Boca

Fausto Vera se desgarró y River lo pierde para visitar a Boca

Salvo en Córdoba, Vera había sido titular en los seis partidos anteriores de la era interina de Ponzio. El 5, cuyo contrato a préstamo finaliza en diciembre y River deberá decidir si hace uso de la opción de compra (4 millones de dólares a Atlético Mineiro), finalmente tiene una lesión muscular en el isquiotibial y tendrá para alrededor de tres semanas de recuperación.

Confirmado el desgarro, es un hecho que el futbolista de 26 años se perderá lo que resta de la fase regular del Clausura. Es decir, el próximo partido con Racing, la visita a Boca en La Bombonera y la última fecha ante Aldosivi.

El destino, otra vez, le jugó una mala pasada a Vera en la previa del Superclásico: ya se había perdido el cruce anterior contra el rival de toda la vida, en aquel entonces por un esguince de rodilla frente a Carabobo días antes.

Fausto Vera River Boca desgarro
Noticias relacionadas
El Mundial de Canotaje es un acontecimiento histórico para la provincia.

El Mundial de Canotaje ya se disputa en Gualeguaychú

El Grella de Patronato tendrá su última fecha por el torneo.

Patronato se despide de su gente en el Grella: menores y mujeres ingresarán gratis

La prueba de atletismo fue el fin de semana.

Pasó el Maratón 75 Aniversario del Cpceer en Concordia

Salió la sanción de Portugal para Cristiano Ronaldo: insólita suspensión y multa irrisoria

Salió la sanción de Portugal para Cristiano Ronaldo: insólita suspensión y multa irrisoria

Ver comentarios

Lo último

Un importante medio inglés adelantó la posible sanción al Manchester City por su escándalo financiero

Un importante medio inglés adelantó la posible sanción al Manchester City por su escándalo financiero

Francesca Milocco, la campeona sudamericana de gimnasia aeróbica que llena de orgullo a Oro Verde

Francesca Milocco, la campeona sudamericana de gimnasia aeróbica que llena de orgullo a Oro Verde

El Mundial de Canotaje ya se disputa en Gualeguaychú

El Mundial de Canotaje ya se disputa en Gualeguaychú

Ultimo Momento
Un importante medio inglés adelantó la posible sanción al Manchester City por su escándalo financiero

Un importante medio inglés adelantó la posible sanción al Manchester City por su escándalo financiero

Francesca Milocco, la campeona sudamericana de gimnasia aeróbica que llena de orgullo a Oro Verde

Francesca Milocco, la campeona sudamericana de gimnasia aeróbica que llena de orgullo a Oro Verde

El Mundial de Canotaje ya se disputa en Gualeguaychú

El Mundial de Canotaje ya se disputa en Gualeguaychú

Patronato se despide de su gente en el Grella: menores y mujeres ingresarán gratis

Patronato se despide de su gente en el Grella: menores y mujeres ingresarán gratis

Indec: la balanza comercial de septiembre registró un superávit de US$ 2.976 millones

Indec: la balanza comercial de septiembre registró un superávit de US$ 2.976 millones

Policiales
Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Exigimos justicia: el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

"Exigimos justicia": el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Femicidio: Victoria se movilizará para exigir justicia por Fabiana Bruselario

Femicidio: Victoria se movilizará para exigir justicia por Fabiana Bruselario

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Niño 2026-2027: el Gobierno lanzó una plataforma para anticipar riesgos en el campo

El Niño 2026-2027: el Gobierno lanzó una plataforma para anticipar riesgos en el campo

RINI: hay inversiones por US$ 266 millones y casi 3.000 empleos en Entre Ríos

RINI: hay inversiones por US$ 266 millones y casi 3.000 empleos en Entre Ríos

Entre Ríos aumentó casi un 60% la cantidad de informes de mamografías en la red pública

Entre Ríos aumentó casi un 60% la cantidad de informes de mamografías en la red pública

Paraná: el municipio intimó a 190 propietarios por veredas en mal estado y el 70% cumplió

Paraná: el municipio intimó a 190 propietarios por veredas en mal estado y el 70% cumplió

Turismo: Entre Ríos se promociona con el foco en el mercado internacional regional

Turismo: Entre Ríos se promociona con el foco en el mercado internacional regional

Dejanos tu comentario