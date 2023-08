Boca Juniors presentó a Ezequiel Bullaude.

Bullaude fue presentado ante la prensa junto al presidente Jorge Amor Ameal y al integrante del Consejo de Fútbol Raúl Cascini y declaró: “Una vez que llega el llamado de Boca, medio que se descartan las otras cosas porque uno sabe lo que significa este club. Mi representante me dijo del interés de Boca y no lo dudé, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Esta última semana estuve con muchas ganas de empezar”.

Ezequiel Bullaude se sumó a las prácticas con el grupo en Boca Predio

Embed Ezequiel Bullaude se sumó a las prácticas con el grupo en @bocapredio. ¡Bienvenido a casa! #DaleBoca pic.twitter.com/egTov57Qiv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 14, 2023

“Espero que se encuentren con un futbolista que le gusta mucho hacer goles y participar en la ofensiva. Obviamente con sacrificio a la hora de defender. Espero aportar para cumplir los objetivos”, agregó sobre la clase de jugador que se encontrarán en el club.

Por su parte, el ex-Godoy Cruz explicó el poco rodaje que tuvo en Países Bajos: “Me tocó jugar poco la temporada pasada, me costó un poco la adaptación y el idioma, pero mi idea era seguir en Feyenoord hasta que me llamó Boca y es casi imposible decir que no. Hablé con Jorge (Almirón), me demostró su interés y eso ayudó”.

Además, el mediocampista ofensivo de 22 años expresó: “Todo el mundo sabe lo que significa la hinchada de Boca. Verlos ahí alentando te pone la piel de gallina. Al hincha de Boca le prometo dejar la vida en cada partido, es lo que esta camiseta amerita”.

“Yo considero que donde más he jugado y rendido fue detrás del nueve en el puesto de volante ofensivo, pero me puedo desenvolver en otras posiciones como de interior”, sumó. Por último, Bullaude manifestó: "Ponerse la camiseta de Boca es el sueño de todo niño, es muy importante para la historia del fútbol argentino, cuando te la ponés te da un poco la piel de gallina, estoy con muchas ganas de usar esa camiseta en partidos oficiales".

El futbolista de 22 años pasó la revisión médica el mismo miércoles que el Xeneize superó en una infartante definición al equipo uruguayo y ahora será la oportunidad de firmar su contrato a préstamo por 18 meses para luego tener, a las 17, la bienvenida con la conferencia de prensa correspondiente en las instalaciones del club. En redes, el elenco de La Ribera ya lo formalizó.

Bullaude, que originalmente es enganche pero también sabe desempeñarse por las bandas, arriba procedente del Feyenoord de Países Bajos, al que fue transferido desde Godoy Cruz a mediados del año pasado a cambio de 7 millones de euros, lo que lo convirtió en la venta más cara del Tomba. Sin embargo, pese a que ganó la Eredivise, nunca pudo ser titular y solo disputó 15 partidos en los que convirtió un gol, por lo que regresa al país en busca de continuidad.

El mendocino se suma a las incorporaciones de Lucas Blondel, Lucas Janson, Saracchi y Edinson Cavani, y ya con Boca en cuartos de final tendrá la posibilidad de participar de dicha instancia contra Racing siempre y cuando Jorge Almirón decida incluirlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, como todo parece indicar que será.