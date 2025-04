El certamen tendrá cinco fechas puntuables y premiará a todos los campeones de cada categoría con un viaje a Mendoza.

La comisión actual, conformada por padres y Marcos Fuentes, un referente del deporte, impulsa este regreso a puro pulmón, sin apoyo estatal y con el sueño de recuperar campeonatos nacionales en la capital provincial.

Al respecto de lo que se viene durante el fin de semana largo de Semana Santa, UNO dialogó con un referente del deporte en Entre Ríos. Marcos Fuentes, alias el Lata, junto a otros padres, tomaron las riendas de la Escuela e intentarán hacer resurgir el bicicross en la ciudad.

Vuelve la actividad del bicicross a Paraná

Bicicross: Paraná volverá a tener actividad tras más de 10 años.

—Después más de 10 años, vuelve la competencia a Paraná. ¿Cómo lograron que el Campeonato del Litoral se haga realidad?

—Se logró esto gracias a la inauguración de una pista de bicicross en Pérez, Rosario. Como ellos están iniciando a resurgir el BMX en Santa Fe y nosotros estamos haciendo un trabajo similar en Paraná, nos pusimos de acuerdo con el dueño de la pista y decidimos realizar un campeonato entre las dos ciudades. La charla tuvo forma y hoy estamos con todo armado para la primera fecha en el Parque Gazzano.

—¿Qué expectativas tienen para la primera fecha en la pista del Parque Gazzano?

—La expectativa pasa por esperar a que vengan los ciclistas de Rosario, Buenos Aires, Córdoba y algunos de La Rioja. Ojalá vengan muchos chicos. Estamos esperando que llegue el día de competencia.

—¿Cómo fue el trabajo en conjunto con la localidad de Pérez para organizar el campeonato?

—El trabajo en conjunto fue por ambas partes. Como conseguíamos tal cosa, de que manera encuadramos el campeonato, de que forma y como lo íbamos a realizar. Se charló día a día con diferentes opiniones e ideas hasta que cerramos lo que pensamos que valdrá la pena.

—¿Qué nivel de corredores esperan tener en estas cinco fechas puntuables?

—En el Parque Gazzano estarán todos los niveles. Chicos que inician, Escuelita, Camicleta y los más experimentados. Va a haber de todo, con nivel alto.

—¿Qué impacto creés que puede tener este campeonato en el crecimiento del bicicross en la región?

—Ojalá tenga un buen impacto. Previamente a la competencia hicimos una carrera piloto, un fogueo para aquellos chicos que nunca corrieron, que vayan viendo la competencia. Salió todo muy bien y pienso que el torneo del Litoral ayudará mucho para seguir con este crecimiento del bicicross, volver a sacarlo a flote.

La escuela de bicicross de Paraná espera la fecha en casa

—¿Cómo fue el proceso de reactivar la pista después de tantos años sin competencia oficial?

—Luego de un cambio de comisión, estamos con un grupo de padres apoyando al deporte. Hicimos un solo grupo, todos somos la comisión. Eso ayuda a la comunicación entre nosotros. Lo hacemos a pulmón, con solamente dos empresas privadas que nos ayudan, de vez en cuando.

—¿Qué desafíos enfrentaron para organizar el campeonato y qué apoyo recibieron de instituciones o el municipio?

—El desafío es enorme porque no recibimos el apoyo de nadie. Ni del Municipio ni de la provincia. Vamos a realizar la primera fecha en Paraná gracias a donaciones de los mismos padres, ventas de tortas fritas, entre otras cosas para costear el evento. Es todo a pulmón. Es difícil porque no contamos con todo el dinero que necesitamos pero realizamos un gran trabajo en conjunto con todos los padres.

—¿Este campeonato puede ser el puntapié para traer eventos nacionales a Paraná en el futuro?

—Sin dudas. Queremos que este campeonato sea el puntapié para recibir más apoyo, tanto del municipio como de la provincia, para traer más competencia. El bicicross, en el 2024, trajo más de 9 títulos nacionales e internacionales. Ni con ello tuvimos apoyo para mejorar la pista. El sueño de traer los campeonatos argentinos a Paraná sigue latente.

Nueva comisión en la Escuela de Bicicross de Paraná

Marcos Fuentes contó detalles respecto a las actualizaciones de la Escuela de Bicicross. “El regreso a las pistas es muy satisfactorio. Estamos expectantes, nostálgicos y muy contentos por tener acción en Paraná”, dijo.

—Se formó una nueva Comisión para impulsar el bicicross en Paraná. ¿Quiénes la integran y qué objetivos tienen a corto y largo plazo?

—Los que estaban renunciaron por motivos personales y lo agarramos nosotros. La comisión tiene su respectivo presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y todo lo que conlleva. Además, incluimos a todos los papás. Qué todos sean parte de las decisiones y que no sea solamente el grupo de la comisión. Debemos ser abiertos a recibir más ideas para determinar que es lo más conveniente para la escuela y los chicos que la integran. A largo plazo, la idea es traer nuevamente el campeonato argentino.

—¿Qué mejoras o proyectos están en carpeta para la pista del Parque Gazzano?

—Lo primordial es mejorar la pista, tratar de reacondicionarla, emprolijar rectas y curvas. El sueño latente está en poder asfaltar las curvas de la pista. Cuando llueve mucho es lo que más se nos deteriora. Queremos solucionar los problemas de alambrado, quedó todo libre y no es muy seguro para los chicos del club. Allí entrenamos y podría ocurrir un accidente.

—¿Cómo funciona la escuela de bicicross? ¿Quiénes pueden sumarse y qué beneficios ofrece a los nuevos corredores?

—La escuela de bicicross funciona los martes y jueves de 18 a 19. Los que pueden asistir son todos los chicos que ya sepan pedalear. Tienen que concurrir con cascos y si no tienen en el club se les puede prestar.

—En los últimos años, el bicicross perdió un poco de visibilidad en Paraná. ¿A qué crees que se debe eso?

—Perdimos visibilidad porque no teníamos competencia local. Vamos a volver después de más de 10 años. Eso sacaba un poco el protagonismo que teníamos y no tuvimos el foco que realmente mereció el bicicross a Paraná. El deporte trajo un montón de títulos nacionales e internacionales y no fuimos muy reconocidos con todos los esfuerzos que nosotros hacemos, a pulmón.

