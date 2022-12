Benfica acepta negociar por Enzo Fernández

Más allá de haberse mostrado infranqueable en un comienzo, el cuadro portugués, que hace seis meses le compró a River el 75% del pase de Enzo Fernández, está al tanto que ni su elevada cláusula de recisión -120 millones de euros- es algo que podría frenar a los clubes más importantes del mundo, por lo que en las últimas horas hubo un cambio de postura: la directiva del Benfica aceptó negociar por el mediocampista.

En este contexto, los portugueses abrieron charlas con el Chelsea, que ofrece un monto superior al de la cláusula -serían 127 millones- pero a diferencia de lo que implicaría abonar la recisión unilateral, la intensión de los ingleses es negociar formas de pago para no tener que poner todo el dinero de una sola vez, algo imposible para los Blues. Así las cosas, la decisión final será del exfutbolista y actual presidente de Benfica, Rui Costa.

La postura de Enzo Fernández ante su posibilidad de ser vendido por Benfica

"Ahora no sé nada, de eso se está encargando mi representante. No me quiero meter en el tema. Estoy enfocado en Benfica, que dentro de pocos días tenemos un partido importante", respondió Enzo Fernández en uno de sus últimos días en Argentina antes de volver a Portugal. Lo cierto es que el mediocampista no tiene pensado forzar ninguna salida, más allá de lo tentador de pegar al salto a la Premier League y a un equipo como Chelsea. Si se da el acuerdo entre clubes, el exRiver estará listo entonces para cambiar de club.

Cuánto cobraría River por la venta de Enzo Fernández si se va de Benfica a Chelsea

El Millonario ya embolsó 14 millones de euros por la transferencia de su última joyita: 10 fueron al momento de la venta y los otros cuatro cuando se empezaron a cumplir los primeros objetivos. La negociación, pensada para una estadía más larga en Benfica, desembocaba en que fueran 18 los millones de euros (por otros objetivos que todavía no se cumplieron) que iban a pagarle los portugueses a River por el 75% del pase.

Sin embargo, si ahora el Benfica vende a Enzo al Chelsea por los 127 millones de euros de los que se está hablando, entonces al Millonario le corresponderán 31.750.000, que sumado a lo que River ya cobró, daría un monto total de casi 46 millones de dólares, lo que lo transformaría en récord absoluto para el fútbol argentino.