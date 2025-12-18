Básquet APB: la palabra de los campeones de Recreativo

Recreativo se impuso en la definición ante Estudiantes para quedarse con el Clausura. Parte del plantel charló con UNO sobre el nuevo logro en el certamen.

El primer equipo de Recreativo se consagró campeón del torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet al vencer el martes por la noche a Estudiantes por 72 a 68, en condición de visitante, y cerrar la serie final por 2 a 0. El partido, disputado en la cancha del Club Atlético Estudiantes, tuvo todos los condimentos de una definición apasionante y necesitó de tiempo suplementario para resolver a un justo ganador. Fue un nuevo título para el elenco de calle Italia. El equipo volvió a gritar campeón en un año ya que en 2024 fueron los mejores en la APB. Ahora vendrá unos días de descanso para pensar en la doble competencia que tendrán el año que viene.

Este campeonato representa mucho más que un trofeo. Es la confirmación de un proceso sostenido, de un equipo que se armó con objetivos claros y que supo responder en los momentos decisivos. Recreativo mostró regularidad a lo largo del torneo y en los playoffs elevó su nivel, apoyado en un plantel equilibrado, con experiencia y jóvenes que aportaron energía y compromiso.

Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Tras el logro, parte del plantel charló con UNO sobre el campeonato ante Estudiantes y que le suma una nueva estrella en sus historia. Se trató de Alan Guanco, Facundo Buffa, Santino Valdemarín y Alfredo Lucente.

“Esperábamos definirlo rápido porque trabajamos para eso, para que se termine rápido también y más después de un largo año, queríamos terminarlo lo antes posible, y trabajamos duro para cerrarlo de esa manera”, dijo Alan Guanco –capitán del equipo–.

“Sabíamos que no iba a ser fácil, así que por suerte lo pudimos cerrar en dos juegos"

"Es un equipo con más juventud que experiencia, mayores somos pocos, quedamos algunos también por lesiones a lo largo del año. Pero bueno estoy contento con los chicos, la verdad que dieron la cara por el equipo, y de eso se trata lo nuestro en el club”, agregó Guanco.

En tanto Santino Valdemarín. “Soy de la camada joven del equipo. Aunque participé en el anterior título del club en Primera, con una presencia más leve, pero estuve en el anterior ya".

"Mis primeros años en el deporte fueron Quique, hasta los 14 y después vine acá a Recreativo y ahora defiendo los colores del Bochas", aseveró.

En lo que se refiere a la serie con Estudiantes, Santino dijo: “Nosotros antes de la final, ya teníamos pensado ganar en dos juegos. La idea era, después, cuando pasó la lesión de Alan (Guanco), pensamos que se complicaba un poco, y, bueno, era saber qué pasaba. Pero por suerte pudimos ganarlo en y quedarnos tranquilos”.

En tanto, Facundo Buffa aseveró: “Soy también la sangre joven aunque estuve en el anterior también. Por suerte pudimos definirlo en dos juegos con este grupo”.

En cuanto a lo que se viene, Facundo comentó: “Ahora toca descansar un poco, lo que nos dé el entrenador Oscar Heiz, y después lavar la cabeza y arrancar con todo para prepararnos el federal. Que se viene a un semestre de vuelta con doble competencia, principio de año. Jugamos Torneo Federal y la Primera de la Asociación Paranaense de Básquet”.

La noche del martes quedará grabada en la memoria de los hinchas del Bochas. En una cancha adversa, en un partido dramático y con tiempo suplementario, Recreativo volvió a demostrar por qué es uno de los protagonistas del básquet paranaense.

Los jugadores de Recreativo

El plantel completo es el que se detalla a continuación: Alan Guanco, Fancundo Mackinnon; Lucio Frávega; Juan Krapp; Santino Valdemarín; Facundo Buffa, Juan Berta; Alfredo Lucente, Aquiles Feder Ponce; Juan Bennet; Santiago Pérez; Marcos Melchior; Juan Diego Lógica y Ignacio Temon. Entrenador: Oscar Heis. Asistentes: Juan Salomone y Andrés Grancelli. Preparador Físico: Enzo Trossero. Kinesiólogo: Ángel Villagra.