Barsanti: "Había acordado la continuidad de Pelorosso. Su salida fue un golpe duro"

Ignacio Titi Barsanti, técnico de Echagüe ya piensa en la segunda parte de la Liga Argentina de Básquet con algunos cambios en el plantel.





Durante el último fin de semana de diciembre se pudo saber que hay dos jugadores que no continuarán en el club. El extranjero Bryan Coleman fue reemplazado por Jamelle Cornley mientras que, la sorpresa fue la decisión de Rául Pelorosso, jugador que llegó desde Boca por los lesionados a fines de 2017, y que tampoco seguirá por decisión una personal, aunque ya estaba acordada su continuidad hasta el final de la temporada.





El jugador llegó en octubre como reemplazo temporario de Carlos Buemo, por lo tanto iba a estar hasta el último partido del Negro en diciembre 2017. Sin embargo, por pedido del cuerpo técnico, la dirigencia de Echagüe tramitó la habilitación para que el jugador pase a ser recambio definitivo y se quede hasta el final de la temporada en 2018, pudiendo jugar tanto Raúl Pelorosso como Buemo ya que, de lo contrario, no podrían haberlo hecho juntos porque uno era reemplazo del otro.





Se acordó de palabra con el jugador, su agente y Boca Juniors (dueño hasta el momento de Pelorosso) dicha continuidad pero el ex xeneize nunca firmó el contrato que le dio el equipo de calle 25 de Mayo, a pesar de varios reclamos de que lo presentase firmado.





El club paranaense nunca pudo volver a comunicarse con el jugador y se enteró, por medio de Boca, que había firmado la rescisión del vínculo con el equipo de Buenos Aires el 27 de diciembre, informando, además, que tampoco iba a jugar en el Negro sino que pidió su pase a Temperley. Esto fue confirmado horas después por el agente del jugador argumentando que fue una decisión de Pelorosso y su padre.









En relación a esta situación, Barsanti dialogó con UNO y manifestó su molestia por cómo se dio la salida del jugador: "No pensábamos que Pelorosso iba a tomar la decisión de irse. Fue un golpe duro porque habíamos hecho la apuesta para que termine la temporada con nosotros, inclusive le había hecho referencia de esta situación y él estaba muy agradecido y contento de poder estar en un equipo hasta el final de la temporada, luego de lo que paso en Boca que lo cortaron. Fue una situación rara, una sensación de frustración de parte del jugador hacia el equipo porque, no esperábamos que se retire así y cambie de esta manera. Pero es una conveniencia personal y no podemos tener objeción a eso. Estaba dentro de una gráfica de juego que a nosotros nos venia bien, por eso fue un golpe duro".









Por otra parte, el DT también opinó sobre el nuevo extranjero que tendrá el equipo de cara a la segunda parte de la Liga Argentina, Jamelle Cornley quien reemplazará a Coleman, de paso regular por el club y los diferenció en cuanto a las características de ambos.

"Con respecto a Jamelle Cornley es un hombre con más fortaleza física en el puesto, tiene más capacidad atlética, es más fuerte, es un gran jugador. Esperamos que venga de la mejor manera y se pueda acoplar al sistema de juego, creo que nos va a dar mucho en el rol de su puesto y va a ser una gran apuesta para nosotros por su juego en lo que nosotros buscamos así que creo que va a potenciar el puesto y nos va a ser útil en este sentido de tener más porte en la situación del rol del cuatro", explicó.





Teniendo en cuenta la cantidad de jugadores lesionados que tuvo el plantel en la primera parte de la Liga se consultó al DT sobre la planificación de la pretemporada que llevará adelante desde el jueves. "Arrancamos el cuatro de enero, seguramente por la mañana. Estamos en la búsqueda de un reemplazo para Pelorosso, decidiendo qué se va a realizar, esperemos que podamos resolverlo lo antes posible. En cuanto a los lesionados, la idea es poder contar con todos para este inicio. Sabemos que Franco Barroso sigue con una dolencia en el tobillo, Lisandro Ruiz Moreno con una contractura pero ya esta bien y el resto estaría en condiciones de arrancar así que la pretemporada la planificamos en base al primer juego que es el 12 de enero. Vamos a tratar de hacer una semana fuerte para llegar de la mejor manera. Esperamos ponernos a tono rápidamente e integrar a Cornley de la mejor manera para ya armar el bloque de juego que tenemos pensado para esta segunda mitad", concluyó Titi.