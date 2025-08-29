Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's.

En el Coloso Marcelo Bielsa, Barracas Central derrotó 2 a 1 a Newell's, que llegó a su segunda derrota consecutiva en casa.

Barracas Central dio el golpe en el Coloso Marcelo Bielsa: lo perdía ante Newell’s por el tanto de Cocolino González, pero lo dio vuelta con los goles de Facundo Bruera e Iván Tapia, de penal vía VAR. El 2-1 lo deja como líder de la Zona A del Torneo Clausura y hunde aún más a la Lepra.

El Coloso fue escenario de otra noche difícil para Newell’s. La Lepra, que llegaba golpeada tras perder el clásico ante Rosario Central, comenzó ganando gracias al tanto de Carlos González a los 19 minutos del primer tiempo. Ese gol parecía traer algo de calma a un equipo que vive horas convulsionadas en la previa a las elecciones.

Sin embargo, Barracas Central mostró la tenacidad que lo caracteriza. Justo antes del descanso, Facundo Bruera aprovechó una desatención defensiva y marcó el empate con un cabezazo que dejó sin respuesta a Espínola. Ese tanto fue un golpe anímico del que el conjunto rosarino no pudo recuperarse.

En la segunda parte llegó la acción más polémica de la noche: a instancias del VAR, el árbitro Mastrángelo sancionó penal por una mano de Luca Sosa. Iván Tapia no falló y, a los 12 minutos, decretó el 2-1 para el equipo de Rubén Darío Insúa.

De allí en más, Newell’s se desesperó, acumuló amarillas y se quedó sin ideas para revertir el resultado. Barracas resistió con orden y terminó festejando una victoria clave que lo deja como único líder de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

El clima en el Parque de la Independencia terminó siendo de máxima tensión: la Lepra encadenó su segunda derrota consecutiva en casa y profundiza la crisis en un momento delicado institucionalmente. Del otro lado, Barracas celebra su presente histórico, con un inicio de torneo que lo ilusiona a lo grande.

Banfield ganó en su casa

Banfield le ganó 1-0 a Tigre por la séptima jornada de la zona A del Torneo Clausura con un gol de Mauro Méndez. Los dirigidos por Pedro Troglio fueron superiores al Matador, sobre todo en el segundo tiempo, en el que tuvieron muchas chances de gol bien resueltas por el arquero del conjunto de Diego Dabove, Felipe Zenobio. De esta forma, el Taladro se mantiene en la quinta posición mientras que los de Victoria se ubican 11º.