Uno Entre Rios | Ovación | Barracas Central

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's

En el Coloso Marcelo Bielsa, Barracas Central derrotó 2 a 1 a Newell's, que llegó a su segunda derrota consecutiva en casa.

29 de agosto 2025 · 21:24hs
Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newells.

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's.

Barracas Central dio el golpe en el Coloso Marcelo Bielsa: lo perdía ante Newell’s por el tanto de Cocolino González, pero lo dio vuelta con los goles de Facundo Bruera e Iván Tapia, de penal vía VAR. El 2-1 lo deja como líder de la Zona A del Torneo Clausura y hunde aún más a la Lepra.

El Coloso fue escenario de otra noche difícil para Newell’s. La Lepra, que llegaba golpeada tras perder el clásico ante Rosario Central, comenzó ganando gracias al tanto de Carlos González a los 19 minutos del primer tiempo. Ese gol parecía traer algo de calma a un equipo que vive horas convulsionadas en la previa a las elecciones.

Barracas Central llegó a los 11 puntos y manda en la Zona A.

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Lo que sucedió en cancha de Independiente trajo consigo otras consecuencias. 

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

Sin embargo, Barracas Central mostró la tenacidad que lo caracteriza. Justo antes del descanso, Facundo Bruera aprovechó una desatención defensiva y marcó el empate con un cabezazo que dejó sin respuesta a Espínola. Ese tanto fue un golpe anímico del que el conjunto rosarino no pudo recuperarse.

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's

Barracas Central 1
Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's.

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's.

En la segunda parte llegó la acción más polémica de la noche: a instancias del VAR, el árbitro Mastrángelo sancionó penal por una mano de Luca Sosa. Iván Tapia no falló y, a los 12 minutos, decretó el 2-1 para el equipo de Rubén Darío Insúa.

De allí en más, Newell’s se desesperó, acumuló amarillas y se quedó sin ideas para revertir el resultado. Barracas resistió con orden y terminó festejando una victoria clave que lo deja como único líder de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

El clima en el Parque de la Independencia terminó siendo de máxima tensión: la Lepra encadenó su segunda derrota consecutiva en casa y profundiza la crisis en un momento delicado institucionalmente. Del otro lado, Barracas celebra su presente histórico, con un inicio de torneo que lo ilusiona a lo grande.

Banfield ganó en su casa

Banfield le ganó 1-0 a Tigre por la séptima jornada de la zona A del Torneo Clausura con un gol de Mauro Méndez. Los dirigidos por Pedro Troglio fueron superiores al Matador, sobre todo en el segundo tiempo, en el que tuvieron muchas chances de gol bien resueltas por el arquero del conjunto de Diego Dabove, Felipe Zenobio. De esta forma, el Taladro se mantiene en la quinta posición mientras que los de Victoria se ubican 11º.

banfield 1
Banfield ganó de local.

Banfield ganó de local.

Barracas Central Newell's Rosario Iván Tapia
Noticias relacionadas
El entrenador de la Universidad de Chile, el ex-Patronato Gustavo Álvarez, junto con su par de Independiente, Julio César Vaccari.

El insólito descargo de Universidad de Chile en Conmebol

Deyverson fue marginado del plantel de Fortaleza tras quedar afuera de la Copa Libertadores ante Vélez.

El guiño del polémico Deyverson a Boca

Franco Armani lidera el ranking histórico de penales atajados en los últimos 35 años.

Franco Armani lidera el ranking histórico de penales atajados en los últimos 35 años

Julián Marcioni, suplente en el empate entre Patronato y Colegiales, podría retornar al 11 inicial.

Patronato, con interrogantes para recibir a Atlanta

Ver comentarios

Lo último

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newells

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Ultimo Momento
Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newells

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

El dólar oficial cerró agosto con una baja de 1,1% en el mes

El dólar oficial cerró agosto con una baja de 1,1% en el mes

Anses: Sandra Pettovello activó descuentos para jubilados en supermercados

Anses: Sandra Pettovello activó descuentos para jubilados en supermercados

Policiales
Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Santa Fe: un entrerriano murió tras volcar su vehículo en la ruta 34

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Ovación
Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newells

Barracas Central ganó en Rosario y agudizó la crisis de Newell's

Franco Armani lidera el ranking histórico de penales atajados en los últimos 35 años

Franco Armani lidera el ranking histórico de penales atajados en los últimos 35 años

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

El insólito descargo de Universidad de Chile en Conmebol

El insólito descargo de Universidad de Chile en Conmebol

El paranaense Iván Gullo sacó boleto para el Sudamericano de fisicoculturismo

El paranaense Iván Gullo sacó boleto para el Sudamericano de fisicoculturismo

La provincia
Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Paraná: finalizó reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

Palpitan la 9ª Fiesta Provincial de la Pesca Variada en Paraná

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

LT 39 Radio Victoria fue sintonizada en una expedición en el sur de la Patagonia

En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

En Líbaros encontraron fósil de un gliptodonte

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

Dejanos tu comentario