Barcelona y Athletic Bilbao juegan por la Supercopa de España

Desde las 16, Barcelona y Athletic Bilbao jugarán por las semifinales del certamen. El vencedor se enfrentará con el ganador de Real Madrid-Atlético de Madrid.

Barcelona atraviesa un excelente presente y es el gran candidato al título.

Barcelona y Athletic Bilbao se enfrentarán este miércoles por la primera semifinal de la Supercopa de España. El encuentro se disputará desde las 16 (hora argentina), en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda, con el arbitraje de Isidro Díaz de Mera Escuderos, secundado en el VAR por Jorge Figueroa Vázquez.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega como uno de los equipos más sólidos del fútbol europeo, atraviesa una racha de ocho triunfos consecutivos en todas las competencias y es el único líder de La Liga, con una ventaja considerable sobre su escolta.

El equipo catalán viene de imponerse 2 a 0 en el derbi ante Espanyol y buscará trasladar ese dominio al plano internacional. Si bien la vuelta de Ronald Araújo a la convocatoria genera expectativa, todo indica que no será titular, mientras que el peso ofensivo recaerá en Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Frenkie de Jong; Yamal, Raphinha, Marcus Rashford y Lewandowski serían los elegidos por el DT alemán para hoy.

Athletic Club, en cambio, llega con un presente más irregular. El equipo de Ernesto Valverde igualó 1 a 1 ante Osasuna en su último compromiso por LaLiga y se ubica en la octava posición.

A pesar de ello, los vascos confían en dar el golpe y frustrar la lógica que anticipa una final entre los gigantes. Las esperanzas estarán puestas en Iñaki y Nico Williams, junto a Oihan Sancet, quienes buscarán explotar cualquier desajuste del rival para inclinar la balanza.

Los Leones de San Mamés saldrían al campo de juego con Unai Simón; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Álex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams; Gorka Guruzeta.

El último antecedente entre ambos fue el 22 de noviembre de 2025, por LaLiga, con una contundente victoria del Barcelona por 4-0 en el Camp Nou, con goles de Ferran Torres (2), Fermín López y Lewandowski.

Cómo sigue la Supercopa de España

El ganador se enfrentará al vencedor de la otra semifinal que el jueves disputarán Real Madrid y Atlético de Madrid.