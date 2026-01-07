El Barcelona goleó y es finalista de la Supercopa de España

Barcelona aplastó 5 a 0 al Athletic Bilbao y dirimirá el título contra el vencedor de Real Madrid y Atlético de Madrid, que se medirán el jueves.

Se vivió una verdadera paliza en las semifinales de la Supercopa de España: el Barcelona goleó 5 a 0 al Athletic Bilbao. Desde el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, Arabia Saudita, los comandados por el alemán Hansi Flick dieron una verdadera clase de fútbol al imponerse con gran autoridad ante los dirigidos por Ernesto Valverde.

A pesar de las ganas del equipo oriundo de Bilbao, el poder del equipo culé se notó desde el primer instante en que tocaron la pelota, a pesar de que presentaron un equipo alternativo, con varios titulares que estuvieron en el banco de suplentes, como es el caso de Lamine Yamal, la cara de la institución.

Los primeros 45 minutos fueron letales, ya que anotaron cuatro tantos, y en el segundo no cedieron en intensidad ante un equipo vasco totalmente devastado y sin chances de mantener alguna ilusión.

De esta manera, el Barcelona se presenta como el gran favorito a repetir el título obtenido a principios de 2025, cuando goleó al Real Madrid.

Desde el primer instante se pudo notar la superioridad del Barcelona, y fue así como, antes del descanso, anotaron cuatro goles que básicamente dejaron sentenciada la victoria y el resto del partido.

Ferran Torres, Fermín López, Roony Bardghji y el propio brasileño Raphinha fueron los encargados de anotar los primeros tantos del partido, y todos se caracterizaron por un detalle: el intenso toqueteo de pelota con el que el Barça enamora a los fanáticos del fútbol.

Ya en los segundos 45 minutos, el equipo del alemán Flick bajó un poco la intensidad, sabiendo que en el primer tiempo ya habían sentenciado el partido. No obstante, los goles no faltaron y volvieron a romper el marcador.

Algunos titulares, como Lamine Yamal o Dani Olmo, saltaron a la cancha para tener rodaje, pero el que volvió a anotar, estampando su doblete, fue Raphinha, quien se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo.

Cómo sigue la Supercopa de España

El rival del Barcelona se conocerá este jueves, cuando desde las 16 se dispute el derbi de la capital española trasladado a medio oriente entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Quien gane se medirá con el Barza el domingo.